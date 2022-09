Chrudimi je město, kde se nevyskytují výrazné sociální problémy, přesto i zde žijí rodiny s malými dětmi v obtížné životní situaci. Rodiče řeší zejména nedostatek financí a bydlí v nevyhovujících podmínkách. Děti z těchto rodin nemají příležitost vyrůstat v bezpečném a podnětném prostředí a již od malička jsou znevýhodněné. Vzhledem k tomu, že děti často nemají trvalý pobyt, a školky jsou přeplněné, často vůbec MŠ nenavštěvují. Do 1. třídy tak nastupují nepřipraveny, a zažívají neúspěch, což ovlivňuje jejich vzdělávací dráhu i celý život. Je nutné si uvědomit, že právě pro tyto děti je kvalitní předškolní vzdělávání velmi důležité. Aktuální výzkumy potvrzují, že každá koruna investovaná do včasné péče se celé společnosti až čtyřnásobně vrátí.

Cílem dvouletého projektu chrudimské organizace Amalthea, který se chýlí ke konci, byla systematická podpora rodičů předškoláků tak, aby dovedli své děti rozvíjet, dokázali jim vytvořit podnětné prostředí a zlepšovali své rodičovské dovednosti. Sociální pracovníci zároveň rodičům poskytovali pomoc při zápisech do škol i po nástupu dítěte do školy. Jednou ze stěžejních aktivit projektu bylo vzdělávání určené rodičům.

Amalthea dlouhodobě spolupracuje s místními mateřskými školami, ve snaze usnadnit přechod dítěte a nastavit dobrou komunikaci se školou a rodiči, aby se předešlo případným problémům. „V projektu jsme se zaměřili na propojování místních institucí, protože jsme přesvědčeni o tom, že k řešení situace vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí je zapotřebí spolupráce a propojení systému vzdělávacího a sociálního.“, říká Jana Peřinová z programu Podpora pro rodinu a dítě. „Pořádali jsme pravidelná setkání, na která byli zváni zástupci škol, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, oddělení školství, pracovnice pedagogicko-psychologické poradny a také kolegové z dalších neziskových organizací. Díky zmíněným setkáním se podařilo zviditelnit téma předškoláků bez trvalého pobytu, kteří, ačkoli jsou již 5letí, nejsou z kapacitních důvodů přijati do místních MŠ.“. dodává Peřinová. Díky společné spolupráci se také podařilo zapojit místní školy do projektu „obědy zdarma“.

Projekt, ve kterém bylo zapojeno více než 50 rodičů předškoláků, poukazuje na nutnost včasného poskytnutí předškolního vzdělávání dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pro to, aby měly tyto děti snadnější vstup do školy, je zapotřebí včas je podchytit, poskytnout jim kvalitní předškolní vzdělávání a podporovat i jejich rodiče. Na to však nestačí jeden projekt ani jedna organizace. Pro komplexní řešení je potřeba zapojení všech institucí, kterých se vzdělávání týká.

Projekt Podpora komunity rodičů předškolních dětí je spolufinancován z prostředků EU, Operační program Zaměstnanost.