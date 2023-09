Napůl dobrá zpráva pro pacienty. Chrudimská nemocnice opět otevře internu. Lůžkové oddělení, které bylo více než rok zavřené, protože nemocnice nebyla schopna zajistit lékařský personál, bude ale fungovat s omezenou kapacitou. Interna v Chrudimi se otevře 2. října, pacientům ale místo původních 50 poskytne pouze 8 lůžek. Podle starosty Františka Pilného je to už několikátý termín otevření interny v Chrudimské nemocnici, který mu byl slíben, zejména ze strany vedení kraje, a tak podle svých slov doufá, že tento již bude platit.

„Snad se celá nemocnice v brzké budoucnosti vrátí do normálního režimu. Pro občany města Chrudim a i celého okresu to je samozřejmě významné mít v dosahu řádnou lékařskou péči. I kolikrát vím, že je těžké pro záchrannou službu rozhodnout, kam pojedou, když v Chrudimi nefunguje interna, což je takové 'srdce' nemocnice,“ řekl starosta Pilný.

Přestože interna sehnala nového primáře, vyhráno ale zdaleka nemá.

„Žádný zázrak v podobě okamžitého otevření padesáti interních lůžek se ale samozřejmě konat nebude, to je nereálné. Pořád je potřeba ještě doplnit lékařský personál,“ zdůraznil před časem Jan Maňaska, tehdejší ředitel pro zdravotní služby Pardubické a Chrudimské nemocnice. Nyní se ukázalo, že měl pravdu. Z původních 50 lůžek jich tak nemocnice nabídne pouze osm.

"Nemocnice bude informaci uvedenou na (pondělním krajském) zastupitelstvu samozřejmě zpřesňovat. Uvedený termín platí, na začátku října máme v plánu otevřít část lůžkové kapacity interního oddělení v Chrudimské nemocnici. V tuto chvíli půjde asi o osm lůžek. Personál na provoz oddělení v dané kapacitě je zajištěný," potvrdila mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Z důvodu personální krize interní oddělení nejprve vloni v létě omezilo provoz, následně zavřelo i lůžkovou část a upravilo provoz ambulance. Nemocnice podle svých slov oslovila více než stovku lékařů, nabídku ale přijal pouze jediný. Nemocnice se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu, který do města nezlákaly náborové příspěvky nebo nabídka bytů. Situaci nepomohla ani petice za záchranu Chrudimské nemocnice.

„Bedlivě sledujeme, co se děje a snažíme se být nápomocni, jak jen umíme. Naše zastupitelstvo již vloni schválilo usnesení, že jsme ochotno nemocnici převzít a provozovat, když kraj by neměl zájem na jejím obnovení,“ připomněl Pilný.

Vedení Pardubického kraje, který nemocnice zřizuje, opakuje, že nebude řešit konkrétní personální problémy v jednotlivých nemocnicích. Ani aktuální situaci v chrudimské nemocnici proto mluvčí kraje nechtěl více rozebírat. „Konkrétní režimová opatření a nastavení provozu jsou věcí Nemocnice Pardubického kraje a.s., která o nich bude samostatně informovat,“ sdělil za hejtmanství mluvčí Dominik Barták.

Starosta Chrudimi Pilný už v minulosti kritizoval hejmanství za jeho údajně zoufalý vztah ke zdravotnictví a na nevalný zájem o Chrudimskou nemocnici. Letos v ncich navíc došlo k dalším výměnám ředitelů.

„Vůbec nechápu postoj vedení kraje k nemocnicím, naposledy se na krajském zastupitelstvu řešilo, že nejsou peníze na parkovací dům v Pardubické nemocnici, že raději peníze místo parkovacího domu dají do nových sítí, které jsou dožilé nebo do nových přístrojů, tak si říkám, co vše nefunguje,“ zmínil Pilný. Podotkl přitom, že problém nefunkční interny je nejpalčivějším problémem Chrudimi i celého okresu.

Pacienti tak více než rok využívali pardubickou nemocnici, která navýšila lůžkové kapacity a otevřela pro potřeby pacientů z chrudimského okresu dalších dvacet lůžek. Jenže ani to situaci nepomohlo, spíše naopak.

Začal totiž na to doplácet personál. Už vloni v Chrudimi sestry podávaly hromadné výpovědi z ústavní pohotovostní služby. A v prosinci se k nim přidaly i ty pardubické. Uvedly, že se cítí podhodnoceny a vedení je přehlíží. Vše mělo začít právě po krachu chrudimské interny, kvůli které čelí Pardubická nemocnice přílivu tamních pacientů.

„Jsme zklamané z toho, jak nemocnice jedná s lidmi, kteří vždy spolehlivě a ochotně pracovali. Jsme znechucené lidsky,“ řekla Deníku už dříve jedna ze zdravotních sester Pardubické nemocnice, která si nepřála být jmenována.

Zda se nemocnici i pacientům blýská na lepší časy, se teprve ukáže. Chrudimská nemocnice na oddělení interny i nadále shání lékaře i všeobecné a praktické sestry. Volných pracovních pozic pro lékaře je na webu zdravotnického zařízení k dispozici hodně, a to nejen na interně. Internisté však nechybí jen v nemocnicích v Pardubickém kraji, s personálními problémy se potýká i interna v Pardubicích či ve Svitavách, ale v celé republice.

O obor interny nemají lékaři zájem, a tak je inzerát na obsazení pozice lékaře na svitavské, litomyšlské nebo orlickoústecké interně stále aktuální. Kromě lékařů nemocnice hledají i sestry a další personál.

Chrudimská nemocnice je od pardubické vzdálená pouhých 11 kilometrů, narozdíl od krajské nemocnice je ale logisticky lépe dostupná.