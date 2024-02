V pondělí se uzavřela pro pěší lávka spojující ulici V Průhonech a sídliště U Stadionu. Ti, kteří chtějí dojít ke sportovištím, musí volit "obchůzku" přes most u Tesca. Na případné dopravní komplikace se musí připravit i řidiči, kteří se od mostu v ulici Vrchlického ke sportovním areálům nedostanou a jedinou možností pro ně je sjezd z ulice Milady Horákové.

Dosloužilou lávku nahradí moderní stavba z kovu a betonu. | Video: Romana Netolická

Termín demolice lávky není znám, město čeká na harmonogram od zhotovitele stavby. "Ideální termín je takový, aby byl do začátku jarních prázdnin, které začínají 11. března," řekla Deníku Magdalena Strnadová z městského odboru investic.

Dopravní opatření při rekonstrukci lávky pro pěší přes řeku Chrudimku v ulici V Průhonech, Na Ostrově - čtěte ZDE

Plynaři už svůj kabel z dosloužilé lávky přemístili, ale ještě na ní zůstává vedení vysokého napětí. Pracovníci ČEZ ho přeloží na provizorní lávku vystavěnou v blízkosti mostu u Tesca a později ho zakopají do koryta řeky Chrudimky v místě, kde stávalo potrubí horkovodu opatovické elektrárny. S tímto postupem už vyjádřilo svůj souhlas i Povodí Labe.

Vedle současné lávky nebude vybudováno provizorium, které by převedlo lidi od sídliště ke sportovištím. "Podle vyjádření odboru dopravy to není možné, a to kvůli bezpečnosti chodců. Je předpoklad, že by tam byl velký provoz a mohlo by dojít k újmě na zdraví," vysvětlila Magdalena Strnadová.

Policie už pět měsíců marně pátrá po lupiči z benzinek ve Skutči a v Chrudimi

Už na konci roku 2022 varoval statik před havarijním stavem lávky V Průhonech a město vzápětí vydalo zákaz vstupu většímu množství osob a omezilo přechod přes Chrudimku maximálně dvěma osobám najednou. Což lidé zpočátku respektovali, ale po čase nad hrozbou zřícení mávli rukou. Naštěstí lávka velké zátěži odolala a v pondělí se pro pěší uzavřela úplně. Pracovníci dodavatelské firmy Cavator s.r.o. po celé její délce strhali asfaltovou vrstvu. Zároveň podél fotbalového hřiště vybudovali prozatimní chodník, protože uzavírka platí i pro část ulice V Průhonech.

"Lidé mířící ke sportovištím nebudou muset staveniště obcházet po mostě u Tesca, půjdou kolem plotu," vysvětlil jednatel společnosti Cavator s.r.o. Kamil Málek. Tato firma sídlící v Bylanech vyhrála výběrové řízení na stavbu nové lávky spojující sportoviště se sídlištěm. Zkušeností má hodně, mimo jiné byla stavitelem mostů na Seči, v Miřeticích a jiných místech.

Chrudimský masopust v 58 fotkách. Najdete se na nich?

Tato etapa rekonstrukce lávky V Průhonech potrvá do 10. března. Poté bude obousměrný provoz vozidel v ulici V Průhonech veden částečně po chodníku a řízen světelnou signalizací.

Tuto investiční akci provází uzavírky a objížďky. Protože bude dokončena až v polovině července, po nějaký čas se dopravní omezení rozšíří o uzávěru

Nová lávka má být postavena dle španělského autora, projektovou dokumentaci vypracovala firma z Vysokého Mýta MDS Projekt s.r.o. Lávku bude ji tvořit převážně beton a kov. Její zvláštností se stane osvětlení madel, které večer a v noci poskytnou krásný pohled na vodu v Chrudimce. Právě do madel bude instalován kabel veřejného osvětlení.