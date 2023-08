/FOTO, VIDEO/ Cyklisto, sesedni z kola! U lávky spojující sídliště U Stadionu a ulici V Průhonech modrou ceduli s bílým písmem vnímá jen málokdo a lidé na bicyklech přemostění přejedou bez ohledu na pěší. Lávka musela být zúžena kvůli nosnosti, protože je na hranici zřícení. Aby na ní nebylo hodně lidí, průchod je zúžen na pouhých 75 centimetrů a mohou se po ní pohybovat jen dvě osoby. A to nikdo nedodržuje.

Průchod je omezen na 75 centimetrů. | Video: Romana Netolická

"Když lávku město před koncem roku částečně uzavřelo, lidé byli opatrní - báli se, že to spadne. Dokonce čekali, až projede kolo nebo kočárek a potom teprve šli. Teď už si zvykli a jsou chvíle, kdy jich je na lávce třeba i deset," mávla rukou důchodkyně Věra, která chodí k řece venčit psa.

Hrozba zřícení už naštěstí brzy pomine, protože nová lávka se s největší pravděpodobností začne stavět ještě v letošním roce. A nebude jen tak ledajaká. Má být postavena ve švédském stylu, bude ji tvořit převážně beton a kov. Její zvláštností se stane osvětlení madel, které večer a v noci poskytnou krásný pohled na vodu v Chrudimce. "Síťové kabely tentokrát nebudou na lávce, ale pod řekou," uvedl radní zodpovědný za investice Aleš Nunvář.

Projektová dokumentace je dokončena, stavební povolení je ve fázi přípravy. Pokud návrh rady města schválí zastupitelstvo, okamžitě bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. "V říjnu nebo v listopadu bychom tak mohli vyhlásit vítěze soutěže a ještě letos tak stavbu nové lávky zahájit," upřesnil Nunvář s tím, že si tato investice vyžádá bezmála dvanáct milionů korun.

Dodavatelská firma bude pracovat v zimě, ale kvůli případným výkyvům počasí si starosti dělat nemusí. Samotnou kovovou instrukci totiž svaří v dílně a teprve potom bude převezena na místo. Podle odhadu by se lidé mohli po nové lávce s mírným obloukem projít už v květnu nebo červnu.

Zhotovená z kovu a betonu s mírným obloukem. Tak vypadá projekt nové lávky v ulici V Průhonech, jejíž madla osvítí večer a v noci vodu v řece.Zdroj: fb Aleše Nunváře

Po zakopání ohyzdného horkovodu se okolí Chrudimky vrátilo do dávných let. Podél vody je tráva, prostor znovu získal přírodní kouzlo. "V dětství jsme se s kamarádkami chodily k řece koupat. I na tomto místě jsme často pobývaly. Anebo o kus dál U Velryby. Voda je čistá, tak proč toho nevyužít? Stačí ručník, svačina a nemusíte platit vstupné na plovárně," navrhuje Jana, jedna z diskutujících na facebooku. Odpočinkové místo u řeky mělo v plánu i vedení města v době, kdy začalo usilovat o zahrabání horkovodních trubek. Je proto možné, že v budoucnu by se Chrudimáci mohli dočkat vytvořených vstupů ze silnice k řece do travnatého prostoru.

V mnoha diskuzích na sociálních sítích se objevuje stále tatáž otázka: Kdy bude postavena lávka v Úzké ulici? Byla zbořena před čtyřmi lety a stále Chrudimákům chybí. Zdá se, že si budou muset ještě delší dobu počkat, protože město vede spor s firmou, která chce půl milionu korun za přeložení kabelu telekomunikačních sítí. Ten však instalovala údajně na černo, což vedlo k odmítnutí platby. Vše řeší soud.

Zdroj: Romana Netolická