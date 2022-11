Když byla kvůli havarijnímu stavu Myší díra ohraničena zábranami a červenobílou páskou, mnozí toto varování brali na lehkou váhu. Strážníci dokonce několikrát denně vraceli povalené mříže zpátky na místo. "Tento problém trval od června až do této doby. Někdo měl zkrátka pocit, že jsme si havárii vymysleli a Myší díru jsme zavřeli zbytečně. Ale nebylo možné riskovat to, že se sesune třicet tun kamení na schůdky a stezku pod hradbami. Opravdu šlo o velké nebezpečí," řekl chrudimský starosta František Pilný.

Zakázaný průchod fortnou znamenal pro Chrudimáky notnou dávku kroků navíc, a to buď směrem k muzeu anebo po Širokých schodech, kterých je nepočítaně. "Už se opravdu těším, až to otevřou. Já volím cestu kolem divadla do Široké ulice, protože schody už těžko zvládám," řekla pětašedesátiletá Marie, která žije na Kateřině a každou středu chodí na náměstí kvůli trhům. Cesta se jí zkrátí zřejmě na přelomu listopadu a prosince, kdy by měla být Myší díra znovu průchozí. "Je možné, že dokončovací práce budou přesunuty na jaro, pokud nastane mráz. Mohou se tak objevit drobné kosmetické vady, jako třeba šrouby ve zdi, ale to nebude mít na otevření fortny žádný vliv," ujistil starosta Pilný.

Stavebníci už mají vykopané příčné prahy, které zpevní železem a betonem. Zajistí tím statiku hradební zdi, jež vinou prudkých dešťů v červnu náhle praskla. Betonem vylité ztužující pásy nedovolí, aby se podobná situace opakovala.

Problém byl i pod podlahou Myší díry, kde se nachází sklepení. Voda tam v červnu vystoupala do výšky několika metrů, takže se v obavách začalo ve městě hovořit o tom, že se může Myší díra propadnout. "Statik spočítal, že taková situace nehrozí. Nicméně se do budoucna musíme zamýšlet nad tím, jak podmáčení v případě silných srážek zabránit. Řešením je řízený protlak - jde o bezvýkopovou technologii, díky které by se trubkou odváděla voda do náhonu," vysvětlil starosta.

Myší díra překvapivě nepatří městu, ale je součástí jednoho ze soukromých měšťanských domů, které lemují Štěpánkovu ulici. Jejich pozemky sahají až k silnici, majitelům tedy patří i chodníky - u některých jsou dokonce mříže, kterými se do sklepů kdysi sypalo uhlí. I přesto se město o údržbu Myší díry i chodníků stará. Je s majiteli domluveno na tom, že si údržbu tohoto majetku vezme za svou. Jde o takzvané zvykové právo, protože po dlouhá staletí o tom nebyly nikdy sepsané žádné smlouvy. Město dá za opravu fortny 1,1 milionu korun.

