Chrudimská nemocnice mění provozní dobu odběrového místa pro testování na covid

Chrudimská nemocnice upravuje od čtvrtka 1. prosince provozní dobu svého odběrového místa pro testování na covid-19. Provozní doba odběrového místa bude přizpůsobena aktuální poptávce. Odběrové místo bude nově v provozu pouze od pondělí do čtvrtka a to od 7 do 12 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Bílek