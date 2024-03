"Právě mi hejtman Pardubického kraje slíbil podáním ruky zahájení jednání o vyčlenění Chrudimské nemocnice z akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje a.s. na novou společnost a následně její převod na město Chrudim. Podmínkou je, že nemocnici nepřevedeme na třetí osobu," oznámil ve čtvrtek Pilný.

Pardubický hejtman Martin Netolický však Pilného za tento status zkritizoval. "Mrzí mě, že neformální soukromý žoviální rozhovor se takto diskutuje. Spíš si myslím, že bychom měli každý řešit, jak v rámci svých možností pomoci složité situaci ve zdravotnictví," uvedl pro Deník hejtman.

Chrudimská nemocnice se spádovostí 120 tisíc obyvatel na tom přitom není ekonomicky dobře, což připouští i Netolický. "Dlouhodobě nevykazuje dobré ekonomické výsledky. I proto považuji za správné, že silnější subjekty v rámci našeho krajského zdravotnictví pomáhají udržet ty slabší v rámci vzájemné solidarity. Jen takto se v našem kraji mohou udržet nemocnice na dosavadních pěti místech," řekl.

Psali jsme:

Petici proti zavření lůžkové interny v Chrudimi podepisují i lidé ze zahraničí

Starosta Pilný volá už dlouhodobě po tom, aby se Chrudimská nemocnice od krajského špitálu odloučila. Při jednáních často upozorňuje na nespravedlnost ve financování a stěžuje si na nízkou podporu ze strany kraje i vedení nemocnic. A s myšlenkou odloučení není sám, případné osamostatnění ostatně podpořili svým souhlasem chrudimští zastupitelé v roce 2022.

"Odsouhlasili jsme tehdy, že pokud by Pardubický kraj nechtěl naši nemocnici provozovat, město Chrudim si ji převezme. Jak by to vypadalo? V portfoliu by vznikla nová společnost, jako jsou například městské lesy, technické služby nebo sportovní areály," vysvětlil Deníku starosta.

Městský rozpočet je kvůli obrovským investicím v posledních letech hodně napnutý a ve facebookové diskuzi na finanční náročnost provozu na to lidé upozorňují. "To rozpočet města nemůže utáhnout. Plány jako školka a další rozvoj města to úplně stopne. Nemocnice je krajská kompetence," zní jeden z ohlasů. Těch je ale podstatně méně, vyčlenění z krajského gigantu většina lidí fandí.

Krajská radní zodpovědná za zdravotnictví Michaela Matoušková je přesvědčena, že pokud by k převodu Chrudimské nemocnice (CHN) na město došlo, na fanoušky by čekala studená sprcha.

Co si myslíte vy? Měla by se Chrudimská nemocnice odloučit od krajské akciovky?



Nahrává se anketa ...

"Já jako gesční radní za zdravotnictví bych se v tomto konkrétním případě zajímala o business plán města a o deklaraci a způsob zajištění dostupné zdravotní péče pro spádovou oblast 120 tisíc občanů minimálně ve stejném rozsahu, jak je poskytována dnes. Chrudimská nemocnice je dlouhodobě v červených číslech, ale díky tomu, že je součástí akciové společnosti, je možné ji provozovat. Pro mě je nejdůležitější jediné, a to je zajištění dostupné zdravotní péče pro občany a tudy také povedou mé kroky při případném dalším jednání," uvedla Michaela Matoušková.

Potvrzeno: Chrudim si chce převzít nemocnici, když kraj nebude mít zájem

Starosta František Pilný však vidí případné budoucí hospodaření špitálu pod vedením města optimisticky. "Nemocnice se musí řídit tak, aby byla plus minus na nule. Alespoň na nule. Jsou i ziskové nemocnice, ostatně i ta chrudimská svého času byla v plusu," namítl Pilný. A dodal, že na první místo zájmu staví zdraví občanů chrudimského okresu. "To je ve snaze k vyčlenění z akciovky ta největší priorita," zdůraznil.

chrudimský starosta, který je však přesvědčen o tom, že by do nemocnice bylo možné lékaře a sestry přivést. A nabízí svůj recept.

Vše ale naznačuje tomu, že Pardubický kraj se nehodlá chrudimské nemocnice zbavit. "Určitě nechceme, aby město Chrudim dostalo zátěž, která pro něj může znamenat zásadní finanční problém. I proto je správné, že nemocnice akutní péče mají jednoho vlastníka, kterým je Pardubický kraj. Ostatní nám to závidí, protože máme alespoň nějaký, byť omezený, vliv na směřování zdravotnictví," sdělil hejtman Netolický.

Z traktoru zbyla v Seči jen kostra. Vyšetřovatel zjišťuje příčinu požáru

Jak by vypadal odchod z krajské akciovky? Poměrně složitě. Orgány, které o tom mohou rozhodovat, jsou: jediný akcionář Nemocnice Pardubického kraje a.s., což je Pardubický kraj zastoupený valnou hromadou. Tu tvoří devět členů Rady PK. Dalšími účastníky jsou zástupci města pověření usnesením zastupitelstva města k těmto jednáním. Třetí stranou je představenstvo akciovky Nemocnice Pardubického kraje.

"Není to o právní formě nebo vlastníkovi, ale poskytování bezpečné a kvalitní zdravotní péče. Personál u nás je dobrý, jen bohužel chybí lékaři, a to v celém systému zdravotnictví," řekl hejtman Martin Netolický.

S jeho slovy se ztotožňuje i chrudimský starosta, který je však přesvědčen o tom, že by do nemocnice bylo možné lékaře a sestry přivést. A nabízí svůj recept.