Krajský ředitel plk. Jan Ptáček budovu slavnostně otevřel spolu s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, policejním prezidentem Janem Švejdarem a hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Budovu policistům také požehnal policejní kaplan mjr. Jiří Ignác Laňka.

V historii policie se jedná o velice významnou událost, neboť získat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu není jednoduché. Našemu krajskému ředitelství policie se to podařilo a z celkového rozpočtu projektu, který byl necelých 363 milionů korun, činily výdaje z Evropského fondu pro regionální rozvoj 206 milionů.

Ministr vnitra Jan Hamáček poděkoval za pozvání a zmínil, že takový objekt se v rámci policie neotevírá každý den. Konkrétně uvedl, že: „je to důkaz, že vláda České republiky bere integrovaný záchranný systém vážně a investuje do něj.“ Ministr dále uvedl, že by byl rád, aby policisté byli nejen adekvátně vybaveni, ale i ohodnoceni, s čímž by rád šel za ministerstvo vnitra do vyjednávání o státním rozpočtu. Jan Hamáček zmínil i probíhající obměnu vozového parku policie a kvitoval prosazení stabilizačního příspěvku. Závěrem svého proslovu poděkoval všem, kteří se na realizaci projektu podíleli a policistům a policistkám sloužícím v Chrudimi v nové budově popřál, aby se jim zde dobře sloužilo a domů se vraceli zdraví a spokojeni.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický uvedl, že stavba budovy v oblasti integrovaného záchranného systému v Pardubickém kraji za 363 milionů korun, navíc podpořena evropskou investicí, je pro region naprosto mimořádnou událostí. Hejtman vyzdvihl práci ekonomické náměstkyně Krajského ředitelství policie Pardubického kraje paní Renaty Kaňkové, o které řekl: „Je to nenápadná osoba v pozadí, která pro tuto stavbu udělala velmi mnoho, je velice spolehlivá, pracovitá a já osobně si jí velice vážím, a proto bych jí rád předal medaili hejtmana.“ Martin Netolický také řekl, že nebýt této ženy, určitě bychom dnes nestáli zde a neslavili otevření nové budovy. Překvapená ekonomická náměstkyně Kaňová hejtmanovi poděkovala a vyzdvihla, že to není zdaleka jen její práce, ale práce celého širokého týmu jejich spolupracovníků.

Zdroj: Karel Dvořák

V děkování pokračoval i policejní prezident brigádní generál Jan Švejdar, který před dvěma lety jakožto krajský ředitel poklepával základní kámen a dnes se otevření budovy účastnil již jako policejní prezident. Policejní prezident zmínil i dobu zhruba před šesti lety, kdy přišla první myšlenka výstavby nového územního odboru, dobu, kdy tehdejší vedoucí územního odboru Chrudim po nocích rozkresloval plánky místností nebo náročnost veškerých právních úkonů s výstavbou spojených. Policistům i občanským zaměstnancům popřál, aby budova sloužila k jejich spokojenosti a řekl, že jim je co závidět.

Krajský ředitel plk. Jan Ptáček k budově uvádí: „Stávající budova územního odboru Chrudim je pro nás zcela nevyhovující a již mí předchůdci se léta snažili najít řešení situace. Jsem rád, že dnes mohu našim policistům předat pomyslný klíč od této nové budovy, která je zcela soběstačnou jednotkou, co se týká jak zásobování elektrickou energií, tak pohonnými hmotami. Policisté dostávají nové moderní sídlo, ve kterém mají vše, co potřebují ke své práci, ať už se jedná o místnosti pro styk s veřejností, kanceláře a zasedací místnosti, výslechové místnosti, policejní cely, moderní krytou střelnici, tělocvičnu s posilovnou, jídelnu, myčku vozidel, čerpací stanici nebo objekt služební kynologie“. Dále krajský ředitel uvedl, že původní budova územního odboru je z roku 1860, s následnou dostavbou nové části v roce 1930 a poslední rekonstrukcí v 70. letech minulého století. V roce 2015 byla provedena analýza nákladů na rekonstrukci, která se vyšplhala na částku přibližně 217 milionů korun. I z toho důvodu, a po důkladném zvážení všech pro a proti, bylo nakonec rozhodnuto o výstavbě nového moderního policejního objektu. Markéta Janovská