V těchto dnech se ale ozvali hned dva zájemci o provozování pouti, kteří slibují perfektní organizaci i přísná protiepidemická opatření.

Bývalý místostarosta a jednatel agentury pro reklamu a marketing R36.cz Roman Málek je se svými kolegy velké riziko podstoupit. „S ohledem na podněty, které jsme dostali, a i s ohledem na zkušenosti, která jako největší produkční společnost ve městě máme, jsme se rozhodli chrudimskou pouť uspořádat. V první řadě potřebujeme od města souhlas s využitím náměstí a žádosti byly již podány. Samozřejmě je to pro nás velký risk, protože přípravy si vyžádají desítky tisíc korun a dneska nikdo nedokáže odhadnout stav v srpnu. Termínově by se pouť měla konat 6. – 9. srpna, ale bude v menším rozsahu. Samozřejmě pokud situace s pandemií bude špatná, budeme muset akci zrušit i den před akcí,“ řekl Málek.

Druhým zájemcem o pořádání pouti je Lunapark Spilka, který má více než stoletou tradicí ve své branži. "Naše rodina měla atrakce na chrudimské pouti odnepaměti. Myslím, že by odreagování v tomto stresovém čase lidem jedině prospělo. Samozřejmě jsme schopni území ohraničit a zachovat veškerá hygienická opatření," řekl provozovatel atrakcí Jaroslav Spilka.

Radnice se k věci staví opatrně. „Jako samospráva máme odpovědnost za bezpečnost a zdraví všech občanů, ať už by pouť organizoval kdokoliv. Proto musíme ty nabídky na pořadatelství pouti opatrně zvažovat,“ uvedl místostarosta Pavel Štěpánek. Starosta Chrudimě František Pilný podotkl, že kvůli nejasnosti opatření, jaká případně budou v termínu pouti, by mohla platit kapacitní omezení pro návštěvníky. "Oplotit v takovém případě prostor pouti a kontrolovat počet lidí uvnitř, například prostřednictvím vstupenek, je však nereálné," uvedl.

Reakce lidí, kteří Salvátorskou pouť navštěvovali i ze vzdálených míst republiky, se různí. "Zrušení by mrzelo zejména naše děti. Nám dospělým by chybělo zejména setkání s našimi přáteli, kteří právě o chrudimské pouti přijíždějí do svého rodného města," řekla pětačtyřicetiletá Majka Novotná. Opačného názoru je podnikatel Karel Čech: "Upřímně - já bych na tu pouť nešel kvůli velkému riziku nákazy koronavirem. Stačí mi, jak se promořujeme v hospodě."

Z církevního pohledu se v Chrudimi od konce 17. století oslavuje a uctívá obraz svatého Salvátora, který je uložen v kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí. Svátek Salvátora připadá na 6. srpna a pouť se vždy koná o nejbližší neděli.