Město tak zamítlo i možnost přenechat pořádání věhlasné pouti s třísetletou tradicí některému ze tří zájemců, kteří se kvůli skeptickému postoji raadnice už dříve nabídli. Ve dvou případech jde o provozovatele atrakcí, třetím je opoziční městský zastupitel Roman Málek se svou agenturou.

„I kdybychom letos organizaci pouti přenechali jinému subjektu, stejně by konečná odpovědnost za zdraví občanů byla minimálně morálně na nás. Nevezmeme si to na triko,“ uvedl místostarosta Petr Lichtenberg.

Právě Málek ale okamžitě po zamítavém stanovisku radnice přišel s novým návrhem. „Aby s poutí radnice nemohla být spojována, navrhneme její pořádání pod jinou značkou – jako Chrudimská retro pouť. Konala by se navíc o dva týdny později, tedy týden před Bartolomějskou poutí v sousedním Heřmanově Městci,“ uvedl.

Jde o bezpečnost

Ani to se ale radnici nezamlouvá. „Tady nejde o značku, pojmenování nebo termín, nýbrž o bezpečnost návštěvníků. Jsme skeptičtí k tomu, že by se ji i v omezeném režimu pouti komukoliv podařilo zabezpečit,“ uvedl Lichtenberg.

Konkurenční návrhy Málka i provozovatele atrakcí Jaroslava Spilky, na kterých však oba spolupracovali, počítaly s mnohem menším rozsahem akce, než je zvykem. Konala by se jen na náměstí, nikoliv po celém centru. Náměstí by bylo rozdělené do dvou oplocených sektorů – většího kolem kašny s atrakcemi, a menšího na parkovišti, kde by byly prodejní stánky. Kapacita každého sektoru by byla omezena dvouhodinovými vstupenkami na 250 lidí. Zároveň by byl zachován průjezd náměstím. Se stejnými opatřeními počítá Málek i ve svém druhém návrhu, podle reakce radnice ale asi také odsouzené k nezdaru. Kolotočář Spilka zatím neví, jak se k zamítavému postoji radnice postaví.

„Zájemci o pořadatelství se dušují, že zajistí bezpečnostní opatření, ale obáváme se, že před vstupy do obou oplocených sektorů se budou tlačit davy lidí, což je pro případné šíření nákazy to nejhorší,“ dodal místostarosta Aleš Nunvář.

Bartolomějská s otazníkem

Kvůli obavám o bezpečnost návštěvníků byla zrušena i řada dalších poutí v kraji, například známá srpnová Porcinkule v Opočně. Jako náhradu za zrušenou květnovou pouť v Letohradě plánují organizátoři tzv. Víkend na Bečvárně. Zatím si ale kvůli nejasné platnosti koronavirových opatření nejsou jisti termínem.

Naproti tomu rozhodnuto ještě není o osudu zmíněné pouti v Heřmanově Městci. Tady má radnice narozdíl od Chrudimi kvůli odlišnému zajištění akce čas rozhodnout se až do počátku srpna.