Spilkovi ale nechtějí svou akci nazývat poutí. „Prostě to budou pouťové atrakce u Tesca,“ říká Zdeněk Spilka.

Tradiční Salvátorská pouť byla rozhodnutím radnice zrušena, a to kvůli případnému šíření nákazy koronavirem. Po organizační stránce by totiž prý nebylo možné zajistit bezpečnost návštěvníků. I když se poté na programu jednání rady objevily dvě žádosti o provozování pouti, byly zamítnuty. Jedním ze žadatelů byla právě rodina Spilkova, která nakonec našla jiné řešení.

„Pronajali jsme si pozemky od soukromých vlastníků. Postavíme na nich atrakce, ale i stánky. Samozřejmostí bude dezinfekce,“ ujišťuje Martin Spilka.

Hlasitý provoz víkendové „pouti“ má trvat vždy do 22. hodiny, ale po ztišení hudby by měly být některé atrakce ještě v provozu.

Vedení města si na svém stanovisku neuspořádat Salvátorskou pouť na náměstí stojí. „Je to soukromá aktivita na soukromém pozemku, nepotřebují k tomu od nás žádné povolení. Musí však dodržet veškeré hygienické předpisy a nařízení platné v den konání, včetně maximálního počtu účastníků. Můj osobní názor je, že není moc dobré to teď pořádat, zatím se nám Covid vyhýbá a nerad bych, aby to tato akce zhoršila,“ říká chrudimský starosta František Pilný. Jako příklad udává pouť ve Vlčnově u Uherského Hradiště, kde došlo k lokální nákaze koronavirem. „Stojím si za tím, že pouť letos na náměstí nemá být, i když mě to mrzí,“ dodává Pilný.

Určitou náplast ctitelům pouťové tradice nabízí Měšťanská restaurace sídlící v Muzeu. Už má naložené močáky – rychlokvašené okurky, které k chrudimské Salvátorské pout už odedávna patří. Nejde ale o recept založený na mléčném kvašení, kdy se okurky zalévají pouze slanou vodou a prokládají vinnými listy s koprem. „Připravují je v nálevu soli, octa, cukru a koření podle receptu na staročeské močáky. Ty, které jsou kvašené jen ve slaném nálevu, lidem nechutnaly,“ uvádí kuchař Měšťanské restaurace. Kromě močáků si podle jeho slov mohou zájemci koupit i tradiční pouťové koláče.

Chrudimské Resslovo náměstí bude tedy o nadcházejícím víkendu poklidné, bez hlučných tlampačů a stovek lidí. Pouť se tam ale uskuteční, a to ta církevní, která uctí svatého Salvátora. Doprovodné akce začnou už ve čtvrtek.

V neděli bude možné vidět jeho obraz, který je poutní ikonou děkanského chrámu a je uctívaný jako zázračný. Po skončení slavnostní poutní bohoslužby, která začne v 10 hodin, se uskuteční průvod s milostným obrazem a modlitba k Nejsvětějšímu Salvátoru u sloupu Proměnění Páně. Nakonec se městu Chrudim dostane požehnání.