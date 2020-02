/FOTO/ Není to tak dávno, co byla ve Starých Čívicích u Pardubic otevřena nová výjezdová stanice Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a už se otevírá další moderní stanoviště zdravotnických záchranářů. Tentokrát v Chrudimi, kde se posádka přesunula z nevyhovujících prostor v nemocnici. Investice za 34 milionů korun byla spolufinancována z evropských fondů.

Chrudimská záchranka má nové sídlo | Foto: Dominik Barták

„Postupně pokračujeme ve zlepšování zázemí našich výjezdových posádek, a to jak z vlastních zdrojů, tak stejně jako v tomto případě za přispění evropských fondů. Po stanici ve Starých Čívicích jsme na počátku roku otevřeli stanoviště na Seči a nyní se postupně dostáváme k dalším budovám. Chrudimská stanice je co do velikosti větší, jelikož se jedná o posádku v okresním městě, kde je samozřejmě větší množství výjezdových skupin a garážových stání. Celkově investice vyšla na 34 milionů korun včetně daně,“ uvedl hejtman Martin Netolický.