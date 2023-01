Audit aparátu už mělo vedení města v plánu před rokem, ale nakonec od úmyslu ustoupilo kvůli tehdejší nejisté příjmové části rozpočtu a plánovanému náboru nových zaměstnanců. „Zajímalo by mě, co si od toho vedení města slibuje,“ nechal se slyšet zastupitel Jan Čechlovský, podle kterého by šlo více než milion korun utratit smysluplněji.

Radní Aleš Nunvář na to odpověděl, že personální audit jasně stanoví, zda má radnice nadstav nebo podstav zaměstnanců. Díky němu se vytvoří kompetenční model včetně systému finančního hodnocení úředníků. „Vyvrátíme tím zároveň fámy o tom, že jsou někteří úředníci na nějakém black listu a čeká je jasný vyhazov,“ zdůraznil Nunvář.

„Já tuhle aktivitu pokládám za zcela zbytečnou. Částka 1,2 milionu korun může sloužit jinde a lépe. Vždyť každý vedoucí pracovník ví, co jeho lidé dělají a udělají,“ namítl opoziční zastupitel Petr Řezníček.

Kdo ze zaměstnanců chrudimského městského úřadu bude auditován? I to zajímalo některé zastupitele. „Budou to všichni úředníci, tedy dvě stě třicet zaměstnanců. Výjimkou jsou uklízečky a ostraha,“ odpověděla vedoucí odboru kanceláře tajemníka Jitka Kandusová.

Přívětivý úřad?

Zadání personálního auditu není na městských a obecních úřadech až tak obvyklé. Třeba na Chrudimsku k tomu v minulých letech přistoupily jen Luže a Chrast.

Město Pardubice si nechalo zpracovat procesní a personální audit v roce 2017. Ten vzhledem k velikosti správního obvodu obce s rozšířenou působností shledal u některých vykonávaných činností lehkou poddimenzovanost. „Na základě doporučení procesního auditu byla postupně v maximální možné míře elektronizována interní administrativa – elektronické výplatnice či žádanky o dovolenou. To se týkalo i centrální správy IT na úřadech městských obvodů,“ řekl tiskový mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek.

Chrudimská objednávka personálního auditu příliš nekoresponduje se skutečností, že se radnice pyšní titulem Přívětivý úřad Pardubického kraje, který získala v roce 2021. Vedla si dobře od samého počátku soutěže, která běží od roku 2016.

„Dobrá správa obce je možná jen s dobrým týmem a chrudimský městský úřad jím, jak ostatně ukazují ocenění, bezesporu je. Můžeme se opřít o zkušené kolegy z úřadu. Úřad není pro občany ničím jiným než servisem a mě moc těší, že u nás ten servis poskytujeme co možná nejlepší,“ zareagoval tehdy na krajské vítězství v soutěži starosta města František Pilný.

Co může audit na úřadě odhalit?



Většinou se ukáže, že není nutné navyšovat počet zaměstnanců – i když si to zaměstnanci sami nemyslí a nemyslí si to ani jejich nadřízený. Často se ukazuje, že firma (vedoucí, zaměstnanci) trpí provozní slepotou, dělají vše třeba s nejlepším úmyslem, ale například z historických důvodů nemění zaběhlé postupy, procesy a náplň práce podle situace, ale jedou v zajetých kolejích. Dělají nějaké činnosti už navíc nebo zbytečně, případně se dublují nebo jsou jinak neefektivní. Rovněž dělají lidé úkony, které má dělat jiné oddělení.



Ukazuje se rovněž, že lidé přebírají za druhé úkoly, které dělat nemají (protože je jim nepříjemné odmítnout pomoc nebo chtějí vypadat dobře a chtějí se zalíbit), na druhou stranu potom jádro své pracovní náplně nedělají, protože ji nestíhají (toto je klasická ukázka domnělé přetíženosti). Nejsou přesně a jasně definovány procesy (hranice kde začíná práce a kde končí) a jasné zodpovědnosti a pravomoci k výkonu práce. Za tohle by měly následovat jasné odměny a návrhy řešení, když se to neděje!



Zdroj: Helena Macková, personální konzultant, osobní kouč a terapeut, helenamackova.cz