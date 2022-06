Jméno Emila Zátopka ztratil stadion v roce 1969. Změna měla politický podtext. „Přitom Zátopek v Chrudimi závodil, tedy byl velký důvod název ponechat,“ zdůraznil Štěpánek.

Vedení města poměrně dlouhou dobu urgovalo správní radu Nadačního fondu Dany a Emila Zátopkových o udělení souhlasu. Písemné svolení Dany Zátopkové k němu přispělo, ale nemělo definitivní platnost. Ve čtvrtek 12. května celý proces skončil podpisem dvou členů správní rady s tím, že nadační fond schvaluje nový název areálu, který zní Letní stadion Emila Zátopka. Stejně, jako tomu bylo v letech 1954 až 1969.

STADION EMILÁK

„Jsem rád, že se to podařilo dotáhnout do konce,“ uvedl chrudimský starosta František Pilný. Nové pojmenování musí ještě schválit radní a zastupitelé, ale nedá se předpokládat, že by někdo nesouhlasil. Chrudimáci si totiž dlouhou dobu nemohli zvyknout na to, že se letní stadion už po Zátopkovi nejmenuje, a tak byl v širokém povědomí jako Emilák.

Jméno nejslavnějšího českého olympionika má ještě jednu souvislost s městem Chrudim. Jeho sochu v Muzeu olympijského sportu ve švýcarském Lausanne vytvořil chrudimský akademický sochař Jaroslav Brož. Stejná postava Zátopka z jeho ateliéru stojí i před sídlem Českého olympijského výboru v Praze.

Na stadionu se konaly jednou za pět let spartakiády.Zdroj: Vzpomínky na starou Chrudim

Letos v září si Kopřivnice, rodné město Emila Zátopka, připomene 100. výročí jeho narození. A při té příležitosti Brože požádalo o vytvoření sochy v životní velikosti, která získá čestné místo při vstupu na pěší zónu v centru města. „Myslím, že je dramatičtější. Je v ní víc pohybu kupředu a víc toho jeho zápalu a vítězného ducha. Lausannský Zátopek tak trochu poklusává, kdežto tento se dere kupředu se svými vnitřními motivacemi a vůlí vyhrát. Socha rozhodně není kopií té lausannské. Švýcarská má ve vzduchu pokrčenou pravou nohu, kdežto kopřivnická se odráží z pravé nohy a pokrčenou má levou,“ popsal Brož v rozhovoru pro kopřivnický městský zpravodaj.

„Taky je to mladší Emil Zátopek – je vitálnější. Zatímco švýcarská socha ho zobrazuje v nějakých 40 až 45 letech, kopřivnická je zachycena někdy začátkem padesátých let v době helsinské olympiády,“ dodal.

Sochař prý Zátopka osobně v Chrudimi potkal. „Byl to drobný človíček. Toto setkání mi pochopitelně nepomohlo k soše, tím nejdůležitějším byly fotografie. U zrodu švýcarské sochy byla i Dana Zátopková. Viděla třetinový model a měla k němu určité připomínky. Já jsem jí samozřejmě naslouchal, protože ona jej znala nejlépe. Říkala kupříkladu, že to kolínko a lýtko bylo menší a že musím ubrat,“ uvedl.