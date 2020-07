Dá se prodejem bylin vydělat? Při pohledu na ceník jediné výkupny v Pardubickém kraji ihned zaujme květ hluchavky - za kilogram této sušené bylinky sběrač dostane 2700 korun. „To ani nezkoušejte. Nasbíráte plnou mísu a po usušení zjistíte, že máte tři gramy,“ popsala z vlastní zkušenosti Hana Skalická z malé vesničky u Heřmanova Městce.

Podstatně lépe jde práce od ruky při sběru listů, například kilo sušeného ostružiníku nebo maliníku si výkupna bylin cení na padesátikorunu. „Jednu dobu jsme si zkoušeli doma přivydělat prodejem bylin. Na zahradě jsme měli měsíček lékařský, pamatuji se, jak jsem od něj měla ulepené prsty. Něco se utržilo, ale s ohledem na množství práce se sběrem a sušením to bylo spíše nerentabilní,“ uvedla Dagmar Krčilová z Vížek.

Jako ředitelka mateřské školy v Řestokách vede malé děti k lásce k léčivým bylinám. Ve školce mají přírodní zahradu, kde rostou různé druhy. „Sušíme levanduli, oregano a šalvěj. Ale neprodáváme je - používáme tyto bylinky k výrobě dárečků, třeba v podobě levandulové soli nebo polštářků,“ dodala Krčilová.

Zdroj: Deník/ Romana Netolická

Lenka Fialová z Chrudimi svého syna do sběru léčivých rostlin nutit nemusí, pro děti už tato povinnost pominula. Sama má bylinky moc ráda. „Kdybych žila na vesnici, jistě bych se sběrem a sušením zabývala. Než začnu brát na nějaký zdravotní problém léky, nejprve pátrám po darech přírody. Nyní už delší dobu používám švýcarské bylinky, které mi pomáhají,“ konstatovala.

V mnohých základních školách i v této době vykupují pomerančovou kůru. Například v Chrasti se tato činnost řadí mezi dlouholeté tradice. Děti mohou přidat i šípky, za které dokonce obdrží peníze, nebo plody jírovce maďalu, tedy „koňské“ kaštany.

Bylinám letošní léto přeje, v plné kondici je jich spousta. Sbírat se dá květ měsíčku lékařského, ve volné přírodě kvete mateřídouška, heřmánek nebo chrpa.

Sběr léčivých rostlin má vlastní a poměrně přísná pravidla. Každá bylinka má svůj čas, například kořeny pampelišky nebo kostivalu se musí sbírat časně zjara nebo až na podzim, kdy mají největší sílu. Co se týče listů a květů, důležité je dbát na to, aby se nezapařily, snadno by totiž mohly zplesnivět. Igelitové pytlíky nechte doma a do přírody vyrazte s košíkem nebo papírovými či plátěnými sáčky.