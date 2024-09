Pilný předeslal, že se nikomu na Chrudimsku nedostane pomoci od Správy státních hmotných rezerv. „To je pochopitelné, tato pomoc zamíří do více postižených oblastí, například na severní Moravu," poznamenal.

Dodal ale, že každý občan postižený povodní dostane od státu částku 72 900 korun. „Bude to prostřednictvím Úřadu práce v Chrudimi. S paní ředitelkou jsem se sešel a jak z jednání vyplynulo, pracovníci úřadu jsou připraveni kromě vyřizování dávek na svých pracovištích vyjet i do terénu. Přímo v obci tedy vyřídí vše, co je pro vyplacení státního příspěvku potřeba," upřesnil starosta.