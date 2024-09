Pořádně jsme se letos v létě ohřáli, až to bylo mnohým nepříjemné. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bylo k 9. září na území Česka zaznamenáno 57 tropických dnů, tedy dnů s teplotami 30 °C a více. Na Chrudimsku jich překvapivě bylo nejvíce ve Skutči, kde si lidé užili 17 tropických dní. O tři méně zaznamenali na Seči.

„Tropický den zaznamenáme, když teplotu vzduchu 30,0 °C a více naměří alespoň jedna stanice v ČR. Jedná se o 3. nejvyšší počet tropických dnů od roku 1990. Nejvíce jich bylo v roce 2018, a to 70, druhý nejvyšší počet, 67 tropických dnů, jsme zaznamenali v roce 2003," uvedl Český hydrometerologický ústav.

Meteorologická stanice ve Svratouchu na Chrudimsku to má do chladnějšího kraje Vysočina coby kamenem dohodil. Proto letos zaznamenala pouze jeden tropický den, a to v polovině července, kdy se teploměr zastavil těsně nad třicítkou. Nejde ale o žádný rekord. Podle statistiky tam byla nejvyšší teplota 27. července roku 1983, kdy obsluha stanice naměřila 33,9 stupně Celsia.