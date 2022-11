Práci na dva roky získá hradecká firma STAKO, která halu opraví za 103 milionů korun včetně DPH. Pro město to znamená sedmnáctimilionovou úsporu.

"Reference na zhotovitele jsme si samozřejmě ověřovali," potvrdil chrudimský uvolněný radní Aleš Nunvář, který je odpovědný za městské investice. STAKO není ve svém oboru žádným nováčkem. Nedávno například dokončil výstavbu moderního kongresového hotelu ALDIS v Hradci Králové, svůj rukopis firma zanechala také v tamní fakultní nemocnici, kde postavila nový objekt transfuzní stanice.

Nyní se bude odpočítávat patnáctidenní lhůta na případné odvolání, potom začne radnice jednat o datu zahájení rekonstrukce. Mělo by k němu dojít s největší pravděpodobností v lednu. Práce na první etapě potrvají do srpna roku 2024, tedy jeden a půl roku. Ve smlouvě s dodavatelem stavby má být inflační doložka, která bude reagovat na vývoj cen, jež se ve stavebnictví neustále zvyšují. Proto se o rozdíl mezi původním odhadem a konečnou cenou město napůl rozdělí se stavební firmou.

První etapa stavebních prací zahrnuje rekonstrukci šaten, přístavbu víceúčelového sálu a nového zrcadlové sálu, opravu hlavní haly včetně zateplení a rekonstrukci veškerých sítí.

Nakonec bez dotace

Dotaci od Národní sportovní agentury nakonec město čerpat nebude, protože podmínky jsou podle zástupců chrudimské radnice špatně nastavené. Stavba se ale zlevní tím, že halu pronajme město organizaci Sportovní areály, čímž stavbu pořídí bez daně z přidané hodnoty. "Úvěr sto padesát milionů korun bude nakonec financovat vítěz výběrového řízení, kterým je ČSOB. Tato banka poskytla nejvýhodnější podmínky," uvedl starosta města František Pilný s tím, že bude obratem zahájena soutěž na pokračování projektování rekonstrukce.

Sportovní hala bude po dobu přestavby úplně uzavřena pro chrudimské oddíly, ale gymnastky by mohly dostat výjimku. Trénují totiž v Tyršově domě, jehož se první etapa rekonstrukce nedotýká. Vedení města chce proto projednat s hradeckou stavební firmou, aby tento objekt zůstal v provozu včetně připojených sítí. Obtížné to ale bude s plynem, který se odpojí v celé sportovní hale, a to je v nadcházející zimě obrovská komplikace.