Snímek dřevěného altánu pochází z roku 1925.Zdroj: FB Vzpomínky na starou Chrudim

Pokud ministerstvo kultury prohlásí park za kulturní památku, město bude moci čerpat dotace na jeho údržbu a rozvoj. Od rozsáhlé rekonstrukce uplynulo už patnáct let a území už několikrát výrazně poškodila vichřice. Opravu by si zasloužily zejména zděný pavilon v maurském stylu a také dřevěný altán, který se v minulosti nazýval zpovědnicí a byl obnoven podle původního vzoru před jednadvaceti lety.

"Pokud bude park kulturní památkou, budeme mít nejen možnost čerpat dotace, ale zvýšíme i turistický ruch v našem městě. Jsou totiž skupiny lidí, kteří cestují po republice a navštěvují výhradně kulturní památky," uvedl chrudimský starosta František Pilný.

Příjemný chládek

Městský park láká k procházkám celoročně. "S dcerou tam chodíme téměř denně, bydlíme hned naproti. Líbí se mi kombinace dřevin, květin a vody, je tam v horkém počasí příjemný chládek," řekla Jana, maminka čtyřleté holčičky.

Není ale všechno idylka, Městskému parku se problémy nevyhýbají. Jedním z nich jsou bezdomovci, kteří vnímají dřevěný altán jako letní byt a přespávají v něm. "Městská policie je pravidelně vyhání z místa," potvrdil Pilný.

Raritou je rybníček, ve kterém každoročně hynou ryby. Důvodem je skutečnost, že voda není provzdušněná a zejména v horkých dnech je úbytek kyslíku smrtící. Už by tam dávno nebyly, ale každoročně je neznámý aktivista vysazuje, a tak to jde dokola. Není to dlouho, co chrudimští hasiči museli umírající malé šupináče vylovit a pustit je do řeky.

"Cožpak o to, mně by se rybičky v Městském parku také líbily, ale jedině v případě, že by ve vodě byl nějaký provzdušňovač, jinak to je marné," dodal starosta.

Jistě zajímavý by byl návrat dalších zástupců zvířecí říše do areálu. Už v roce 1926 se mohl park pyšnit malou zoologickou zahradou. A o deset let později podle dobového tisku v něm žili aligátor, krokodýl, osm druhů želv, čínský krab, mývalové, lišky, jezevci, fretky, tchoři, morčata, káně lesní, poštolky, sova pálená i obecná, bílé hrdličky a druhy v akváriích.

Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2007 vznikly v parku nové vodní plochy, které jsou vzájemně propojené drobnými vodními toky, přes ně byly postaveny nové dřevěné mostky. Původní jezírko bylo odbahněno, byly zrekonstruovány mlatové cestičky, vybudováno veřejné osvětlení, vykáceny některé stromy a vysázeny nové. Kolem dřevěného pavilonu vznikly záhony pro letničky. V roce 2016 byly do parku umístěny první herní prvky. K roku 2018 v parku rostlo 48 stromových seskupení, z toho 13 jehličnanů a 24 druhů keřů. Městský park je druhově nejpestřejším a nejzajímavějším parkem města.