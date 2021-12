Počet hospitalizovaných s covidem v kraji klesá, očkování se rozjíždí i pro děti

Investice by ale měly posílit o šedesát procent. "Peníze budeme směřovat do lávky v Moravské ulici, do parkoviště v ulici Milady Horákové, nové střechy se dočká škola Růžovka, v plánu je mimo jiné i rekonstrukce hasičské zbrojnice v Markovicích," uvedl místostarosta Aleš Nunvář. Jak se všichni na radnici shodují, zodpovědnost a opatrnost je na prvním místě. Ostatně stejně se vyjádřila vedoucí městského finančního odboru při zasedání zastupitelstva Hana Vránová. "Jsem připravena výdaje bránit vlastním tělem," pronesla důrazně.