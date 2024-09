V senátním obvodu číslo 44 Chrudim do druhého kola postupují z původních pěti kandidátů Jan Tecl za ODS, který získal 30,97 procent hlasů, a Vladimír Slávka za ANO s počtem 29,51 procent hlasů. Hlinecký starosta a krajský radní Miroslav Krčil skončil v řebříčku pořadí na třetí příčce s 20,36 procenty, za ním se umístili chrudimský zastupitel Roman Málek (10,47) a pardubický zastupitel Milan Chaloupecký (8,46). Volební účast u voleb do senátu byla v obvodu Chrudim 33,46 procent.

Dva z jednoho města, ale žádný z nich není z Chrudimska. Jak Jan Tecl, tak i Vladimír Slávka totiž pocházejí z Havlíčkova Brodu. Zajímavé je, že dokonce spolu pracovali na radnici v Havlíčkově Brodě.

Kompletní výsledky prvního kola senátních voleb najdete ZDE, po obcích pak ZDE

„Jsem hrdý a šťastný, že jsem postoupil do druhého kola a že mi dali hlas i voliči na Chrudimsku,“ řekl Deníku s tím, že ještě není vyhráno. Výsledky vnímá jako vysvědčení od voličů za jeho dosavadní práci v Senátu i v regionu. „Děkuji všem, kteří přišli k volbám, volili mě a vážím si podpory mých koaličních partnerů. Ještě však není vyhráno. V dobrém se musí pokračovat, a to my děláme. Prosím, pojďte k volbám i v rozhodujícím druhém kole," vzkázal Tecl, který byl do Senátu zvolen už v roce 2018 a svůj mandát tedy obhajoval.

Raketově vystřelil v boji o senátorské křeslo Vladimír Slávka, který je současným místostarostou Havlíčkova Brodu. To, že kandidoval za ANO 2011, je odpovědí na případné otázky na politika, kterého mnozí lidé z Chrudimska v předvolební kampani viděli poprvé v životě. „Děkuji za váš hlas," vzkázal voličům Slávka, kterého otevřeně podporovali komunální politici se stejnou stranickou příslušností, například chrudimský starosta František Pilný nebo poslanec parlamentu a krajský zastupitel David Kasal.