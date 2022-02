Chrudim bude digitalizovat městský zpravodaj. Bude chytrý. Ale co ten papírový?

Měsíc co měsíc roznáší pošťačky městský zpravodaj do schránek všech Chrudimáků. Jde o necelých jedenáct tisíc kusů. Lidé dostávají dvacetistránkové noviny zdarma, město za výtisk a distribuci platí z rozpočtu necelého čtvrt milionu korun ročně. Kromě papírových novin mohou lidé číst zpravodaj na webových stránkách. Jeho podoba se má změnit do interaktivního stylu. Podívejte s na příklady z ze severočeských Trmic, Mostu nebo Jindřichova Hradce. Ale určitý rozpor mezi nimi panuje ohledně budoucí distribuce papírového měsíčníku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Město Trmice díky chytrému zpravodaji šetří kasu i lesy. | Foto: web města Trmice

"Jsem rád, že jsme se rozhodli jít cestou digitalizace Chrudimského zpravodaje. Ten papírový je podle mého názoru pro mnohé lidi přežitkem," uvedl místostarosta města Pavel Štěpánek. "Nechceme ustrnout," shodují se chrudimští radní. Jeho představa tkví v tom, že by po městě mohly být instalovány odběrné stojany, ze kterých by si lidé noviny vyzvedávali. "Mohli bychom ušetřit, kdyby odpadlo doručování do schránek," dodal Štěpánek. Svět vzhůru nohama. Podívejte se na fotografova kouzla se skleněnou koulí Tento návrh se ale nelíbí starostovi města Františku Pilnému. "V tomto mezi námi panuje rozpor. Já si nedovedu představit, že bychom od doručování upustili, zpravodaj by měl mít každý ve své schránce," řekl starosta. V čem se ale radní shodují, je digitalizace zpravodajského měsíčníku. Lidé si v něm na webu budou moci stejně jako nyní běžně listovat, ale když je zaujme třeba nějaká fotografie, po rozkliknutí se objeví další fotky, informace nebo videa. Mělo by být běžné i kopírování textů nebo vyhledávání událostí, dokumentů nebo fotografií. Takzvaný Chytrý zpravodaj zavedla před dvěma lety radnice v Jindřichově Hradci, mají ho i v Trmicích v Ústeckém kraji nebo v Mostě. Jde v podstatě o rozšíření Mobilního rozhlasu, který je už dlouho součástí zpravodajství mnoha měst a obcí. HISTORICKÉ FOTO: Podívejte se na zříceninu Lichnice na archivních pohlednicích "Zavedli jsme ho před dvěma lety a osvědčil se. Například v oblasti různých závad nám jeho prostřednictvím lidé sami posílají zprávy a my na ně můžeme rychle reagovat. Pokud smlouvu rozšíříme o interaktivní zpravodaj, myslím, že to bude jedině dobře," doplnil Pilný. Interaktivní podoba městských věstníků spočívá v registraci, po které dorazí zpravodaj do mailové pošty nebo mobilního telefonu. "Mostecké listy v Mobilním rozhlasu nabízejí možnost prostřednictvím pouhého jednoho kliknutí prstem spustit a zhlédnout audiovizuální reportáž, poslechnout si podcastový rozhovor, přečíst si další informace nebo si prohlédnout bohaté fotogalerie," vysvětlila mluvčí města Most Alena Sedláčková.