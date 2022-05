Stejného názoru je i starosta František Pilný. "Musíme místní podnikatele podpořit a nikoliv jim klást překážky," řekl Pilný.

Při pohledu na prostor u dvou jmenovaných posezení se pozorovateli nezdá, že by byl průchod kolemjdoucích omezen a museli by se vyhýbat vstupem na silnici. "Ohledně předzahrádek u objektů AKafe a Královské dobroty Krajské ředitelství Policie ČR, potažmo Dopravní inspektorát Chrudim, nevydávaly žádné závazné stanovisko. Po e-mailové komunikaci jsme pouze poskytli konzultaci městskému úřadu," zdůraznila mluvčí policie Markéta Janovská.

Brání předzahrádky bezpečnému provozu

Jaké jsou tedy připomínky u AKafe v Široké ulici? Policie má za to, že umístění předzahrádky v tomto místě není z pohledu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci vhodné. "S přihlédnutím na četnost chodců a intenzitu vozidel v této ulici při pozorování v roce 2020 docházelo k možným kolizním situacím a to především ke vstupu vzájemně míjejících se chodců v místě předzahrádky do vozovky a následnému možnému střetu projíždějících vozidel," zaznělo ve stanovisku dopravního inspektorátu.

Co se týče Královských dobrot, které sídlí na Žižkově náměstí, tam by podle policie nemělo venkovní posezení zasahovat do rozhledových poměrů blízké křižovatky. Maličký stoleček a dvě židle provozovatelka umístila před vchodové dveře. "Ve stanovisku policie bylo, že by měly stát ve vnitrobloku, ale tam svítí celé odpoledne slunce a parkují tam auta. Jsem ráda, že nás radní svým rozhodnutím podpořili," konstatovala majitelka Královských dobrot Regína Gauglitz.

"Mají tam výbornou zmrzlinu, takovou poctivou. Ráda si tam posedím a strkat stoleček za roh je podle mne nesmysl," prohlásila kolemjdoucí žena, která se představila jako Jana.

To, že se chodec bude vyhýbat širokým obloukem venkovním posezením a na ulici ho srazí auto, je sice nepravděpodobné, ale s nešťastnými náhodami se musí počítat. Kdo bude zodpovědný za zdravotní újmu a přijme veškeré sankce? Je to jednoznačně podnikatel, který si k předzahrádce od města chodník vypůjčil. Avšak podle právního názoru je možné, že si nárok na odškodnění vznese i případná třetí osoba, v tom případě tedy musí se sankcemi počítat i město jako vlastník chodníku. "Je nám líto těchto provozovatelů zvláště v této postcovidové době. Je tristní, že město musí řešit takovéto dilema - tedy zda respektovat nedoporučující stanovisko policie a přispět tím k dalšímu umrtvování centra, nebo se k tomu postavit lehce kreativním způsobem, ale riskovat problémy," zaznělo ve vyjádření právního odboru města.