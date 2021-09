V soutěži zabodovaly i další obce z Chrudimska. V kategorii do 300 obyvatel obsadily třetí místo Žlebské Chvalovice, v kategorii „Kolektivní systém Elektrowin“ byly nejlépe vyhodnoceny Sobětuchy, město Hlinsko a skokanem roku se stal Prosetín. (ron)

„Jsem velmi rád, že jsou v Pardubickém kraji jak menší obce, tak i větší města v třídění odpadu aktivní, za to bych všem chtěl moc poděkovat. Především v době lockdownu, kdy byli lidé více doma, se jeho produkce výrazně zvýšila a bylo potřeba k třídění postupovat zvlášť zodpovědně,“ sdělil radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Miroslav Krčil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.