Zdroj: Youtube

Po položení květin a vzdání pocty se všichni přemístili do Brné. Tentokráte vše proběhlo s patřičnou důstojností. Součástí ceremoniálu byla účast Generálního štábu AČR, vojenské hudby, skotské dudácké kapely a čestné stráže. Důstojnou dekoraci tvořily i 2 Landrovery Kajman 43. výsadkového pluku v plné bojové výbavě, které se přepravily po vlastní ose. Počasí během aktu nepřálo, takže se nemohl uskutečnit naplánovaný průlet stíhacích Gripenů. Hlavní projev přednesl primátor Ústí nad Labem a ředitel VHU brigádní generál Aleš Knížek. Kladení věnců a květin k pomníku se mimo jiné zúčastnili velitel 43. výsadkového pluku plk. Róbert Dziak, předseda KVV gen. Klemeše plk. Zdeněk Kolář, starosta města Chrudimě František Pilný a exstarosta Petr Řezníček. Na závěr bylo slavnostně přejmenováno prostranství na park Generála Klemeše a odhalena Lavička veteránů, která nese jeho jméno.

Jaroslav Klemeš se narodil v Čadci, v roce 1940 po okupaci odešel tzv. jižní balkánskou cestou do Francie. V čs. zahraničním vojsku bojoval na Marně až do kapitulace. Poté stihl poslední lodí odplout do Anglie, kde prodělal spojovací kurz. Dále ve skotském Arisaigu paradesantní assault, zakončený seskoky. Následně byl přemístěn do italského Laurenta poblíže letiště Brindisi, kde pokračoval v udržovacím výcviku. Na konci roku 1944 byl zůčastněn při dvou neúspěšných pokusech o vysazení, kdy se letoun Halifax po ztrátě orientace musel vrátit. V noci ze 16. na 17. února 1945 byl konečně polskou posádkou vysazen u Javorného jako člen skupiny Platinum spolu se skupinou Pewter. Po uchycení u Korábků v Hradišti u Nasavrk se skupina přemístila na Vysočinu.

Tam úzce spolupracovala s Radou tří. Pomocí vysílačky a radiomajáku Eureka Jaroslav Klemeš zajišťoval letecké shozy zbraní pro partyzánské hnutí. Před koncem války byl se svým velitelem Nechanským přemístěn do Prahy, kde pomocí vysílačky Anna na velitelství Pražského povstání zajišťoval spojení s Londýnem a vládou v Košicích. Po roce 1950 ho postihl stejný osud jako ostatní „zápaďáky“. Byl půldruhého roku ve vyšetřovací vazbě a po tři roky poté uvězněn. Po vykonání trestu byl poslán na dvouletou převýchovu do tábora nucených prací. Byla mu také odebrána všechna vyznamenání. V Ústí nad Labem se oženil a pracoval jako skladník a řidič. Až v roce 1968 byl plně rehabilitován. V roce 2010 byl jmenován brig. generálem, v roce 2015 mu prezident Zeman propůjčil hodnost generál poručíka a v roce 2016 mu udělil Řád bílého lva, nejvyšší státní vyznamenání České republiky.

K Chrudimi Jaroslav Klemeš přilnul. Pravidelně se zúčastňoval připomínek výročí seskoku vzpomínkového aktu v Hradišti u Korábků a všech oslav a nástupů 43., tehdy výsadkového praporu. I narozeniny vždy trávil, jak říkal, mezi svými při návštěvách v Chrudimi. K sobě ho vždy příslušníci zdejšího útvaru, kteří ho považovali za svůj velký vzor a patrona, rádi dopravili. V den 90. narozenin byl Jaroslavu Klemešovi udělen čestný titul Čestný občan města Chrudim. Jaroslav Klemeš zemřel v Praze v roce 2017 ve věku 95 let.

Josef Čáslavka KVV Chrudim.