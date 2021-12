Zkouška transportu nebezpečného nákladu zavěšeného ve speciální síti pod strojem Mi-171Šbyla úspěšná a podle Ivo Zelinky, zástupce velitele 43. výsadkového pluku v Chrudimi, přinesla armádě hned několik prvenství.

„Přepravu pod vrtulníkem naše vzdušné síly už umí. My jsme ale poprvé otestovali transport nebezpečného nákladu: Zaprvé zbraní a munice v jednom podvěsu, a zadruhé společnou přepravu minometů a protitankových raketových kompletů zavěšených v síti a jejich obsluhy na palubě. Po odpoutání nákladu pak tito vojáci slanili z téhož vrtulníku do prostoru po takzvaně rychlém laně,“ sdělil Ivo Zelinka.

Na zkoušce se kromě výsadkářů z Chrudimi, osádky a specialistů 22. základny vrtulníkového letectva podíleli také příslušníci 24. základny dopravního letectva a Velitelství výcviku – vojenské akademie ve Vyškově. „Cílem bylo, abychom v součinnosti se 43. výsadkovým plukem ověřili výhody a omezení tohoto způsobu zasazení a společně pojmenovali další nezbytné kroky, a to zejména v oblasti materiálu a systému výcviku,“ vysvětlil řídící zkoušky Marian Kovalčík z Velitelství vzdušných sil AČR.

Výhody: reálné operační použití

Schopnost, kterou běžně využívají koaliční partneři nejen v misích, je podle Zelinky cenná hned z několika důvodů. Hlavní výhodou je především reálné operační použití. „Zejména při zasazení do obtížného terénu, kde vrtulník nemůže přistát, je kombinace nákladní sítě pod vrtulníkem a následné slanění výsadku neocenitelná.“ Dalším plusem je podle jeho slov i významná úspora času při vykládce. Zatímco ze sítě vojáci zvládnou materiál vyložit během vteřin, z trupu to trvá několikanásobně déle. „To je v situacích ohrožení palbou naprosto zásadní podmínkou uskutečnění takového úkolu,“ upozornil Zelinka.

Příprava nákladu je klíčová

Výsadkáři během zkoušky nakládali do sítě nejprve střední minomety a truhlíky 8 s municí, dále i protitankové raketové komplety v bednách. „Není důležité jen to, zda se náklad vejde do sítě a zda není překročena maximální nosnost sítě a vrtulníku. Klíčové je i vyvážení nákladu, aby nebyly sníženy letové vlastnosti stroje,“ podotkl zástupce náčelníka střediska výsadkové přípravy Tomáš Starý.

Vazači se musí proškolit, doplní se plány nákupů

Zkouška podle Zelinky identifikovala nutnost výcviku vazačů i z řad výsadkářů a přeúčtování části materiálu ze zásob vzdušných sil k 43. výsadkového pluku, aby byl výcvik efektivní.

„Nová schopnost značně rozšíří operační možnosti výsadkového pluku, a to zejména v zasazení střediska zbraní do horských a zalesněných prostorů v kombinaci se slaněním výsadkářů metodou fast rope. Skutečně si cením všech profesionálů ze Vzdušných sil, bez kterých by se to nikdy nepodařilo,“ ocenil kolegy podplukovník Ivo Zelinka.

Postupný růst schopností



43. výsadkový pluk, postavený na základě 43. výsadkového praporu, dosáhl počátečních operačních schopností 1. října 2020 a jakožto třetí manévrový prvek Armády ČR plní roli národní Síly okamžité reakce. V posádce Chrudim se bude v nejbližších letech postupné navyšovat personál a doplňovat techniku a materiál. Revitalizací projdou i kasárna. Plných operačních schopností pluk dosáhne 1. ledna 2026. Zdroj: Army.cz