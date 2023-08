Do Česka se znovu vrátily tropické teploty, a tak se spousta lidí chystá zchladit k vodě. Dobrá zpráva je, že v Pardubickém kraji mají všechny monitorované vodní plochy včetně přírodních nádrží zatím velmi dobrou kvalitu. Výjimkou je rybník Rosnička u Svitav, u kterého hygienici už na jaře avizovali, že letos ke koupání nebude.

Koupání v přírodě. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Lukáš

Tyršovu plovárnu ve Vysokém Mýtě a vodní nádrže Seč, Březina a Konopáč hygienici při posledních měřeních ohodnotili známkou 1, tedy jako vody vhodnou ke koupání. Stejně na tom jsou také písníky (jezero, které vzniklo zatopením pískovny po vytěžení písku, pozn. red.). „Mělice a Brezhrad nám letos vycházejí naštěstí celou dobu dobře, takže mají nejlepší možné hodnocení,“ sdělila Alena Paráková z Krajské hygienická stanice Pardubického kraje.

Odběry vody hygienici provádí každý měsíc, další bude v pondělí 21. srpna. „Když tady máme koupací vody, které nejsou zatížené výskytem sinic, tak se vzorky odebírají po měsíci, ale třeba ve vodní nádrži Seč, kde je předpoklad výskytu sinic, se odebírá po čtrnácti dnech,“ popsala Paráková. Podle výsledných hodnot hygienici přiřadí všem lokalitám známku, která vyjadřuje stupeň znečištění.

Přečtěte si:

Kde, za kolik, co je v ceně a jak je čistá voda. Kam na Orlicku za koupáním

Jaké aspekty nejvíce zhoršují vodu? „Teplé počasí a velká návštěvnost samozřejmě kvalitě vody nesvědčí. Někdy se říká, že když zaprší, tak by se mohla zlepšit kvalita, ale tomu tak úplně není,“ dodala Paráková.

Aktuální monitoring koupacích vod najdete ZDE a ZDE

Mezi vody vhodné ke koupání se zhoršenými smyslově postiženými vlastnostmi patří rybník Hluboký na Pardubicku a Dlouhý v Lanškrouně, vodní nádrž Pastviny a část Sečské nádrže, přesněji Ústupky. V případě možností je dobré se hned po koupaní osprchovat.

Všechna koupaliště v kraji, kde kvalitu kontrolují sami provozovatelé, mají podle aktuálních výsledků na portálu Koupací vody nejlepší hodnocení.

Jediným místem, které hygienici rozhodně nedoporučují ke koupání, je rybník Rosnička u Svitav. „Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlásili jsme zákaz koupání. Nálezy sinic překročily limity III. stupně hodnocení. Průhlednost 0,4 metru,“ uvedli hygienici na svém webu a ohodnotili ho nejhorší možnou známkou.

Nové polské Maledivy jsou zdarma. Unikátní koupaliště leží blízko českých hranic

Jaké zdravotní komplikace nás mohou postihnout po koupání v tak nekvalitní vodě? Jedním z možných problému je například cerkáriová dermatitida. Jedná se o nepříjemné onemocnění, provázené intenzivním svěděním a množstvím pupínků, které se může objevit krátce po koupání ve volné přírodě a obvykle trvá několik dní.

Infekci vyvolávají ptačí motolice, mnohobuněční paraziti, jejichž infekční stádia jsou vázaná na vodní prostředí. Mezi jejich hostitele patří vodní ptáci, například kachny, a vodní plži, z nichž se uvolňují larvy infekční pro obratlovce, tedy cerkárie. Ty mohou místo vodního ptáka napadnout koupajícího se člověka.

Cerkárie v lidské kůži sice rychle uhynou, v místě jejich průniku však vznikne svědivý pupínek. K nákaze dochází při koupání ve vodních nádržích, kde se vyskytují infikovaní plži. Zrádné je, že se často jedná o nádrže s průzračnou vodou, takže člověku chybí jakýkoli varovný signál.

Kolik stojí den u vody? Podívejte se na cenové srovnání dvou set koupališť v ČR

V roce 2023 ke konci července odborníci zatím zaznamenali 26 případů cerkáriových dermatitid na území celého Česka.

Ve vodě, kde je vysoký výskyt sinic, je zvýšené riziko vzniku zdravotních problémů. Látky sinic mohou vyvolat například alergické reakce. „Sinice mohou způsobit především kožní vyrážky, případně slabší respirační onemocnění, ale většinou se nejedná o těžký průběh. Může se stát, že by se někdo mohl vážně otrávit, ale to by toho musel do sebe dostat opravdu hodně,“ prozradil Deníku Petr Pumann z oddělení hygieny vody Státního zdravotnického ústavu.

Pokud se u vás objeví nějaké zdravotní komplikace a domníváte se, že jsou způsobené právě kvalitou vody, můžete vyplnit dotazník na stránkách Státního zdravotnického ústavu.

Více informací o stavu koupacích vod najdete na stránkách hygieny a portálu Koupací vody.