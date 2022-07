Sklárna Koulier z Oflendy na Chrudimsku zahájila Festival labutí. Je novinkou letošní turistické sezony na Vysočině a usiluje o uchování unikátního sklářského řemesla, jehož výrobky obdivuje celý svět. Až do soboty 9. července mohou návštěvníci sklárny vidět 2022 skleněných, ručně foukaných labutí v 169 originálních variantách. To už je počet hodný českého rekordu. A to se stalo: komisař agentury Dobrý den je osobně přepočítal a díky tomu je rekord zapsán do České databanky rekordů.

„Každý úspěšný rekordní pokus zapisujeme do České databanky rekordů. Evidujeme česká NEJ jednotlivců, skupin, škol, obcí, měst, firem, spolků i dalších organizací. Rekordy jsou rozdělovány do kategorií zahrnujících všechny obory a oblasti lidského konání. Z České databanky rekordů jsou čerpány podklady pro tištěnou Českou knihu rekordů a Czech Book of Records,“ uvedl prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov Miroslav Marek.

Značka českých vánočních ozdob Koulier se vyrábí na Oflendě na Vysočině. Majitelé, manželé Šrámkovi, tak navazují na dlouholetou tradici výroby vánočních ozdob v České republice a její založení považují za důležitý krok k uchování rukodělné tradice výroby a malování foukaných skleněných českých vánočních ozdob u nás. Rozhodujícím aspektem pro toto rozhodnutí bylo uzavření jiné provozovny na Chrudimsku, ze které bylo na jaře 2021 propuštěno přes 20 kvalifikovaných sklářů. Šrámkovi jim nabídli pracovní uplatnění.

„Osobně mě nejvíce oslovilo to, že co labuť, to originál. Navíc jde o práci jediné sklářky, která všechny labutě vyfoukla a vytvarovala. Budeme-li počítat třicet minut na kompletní zhotovení jedné labutě, je zde řeč o víc než tisícovce hodin práce. Podívaná je to úchvatná!“ vyzdvihl Marek. „Kdybychom všechny labutě, které jsou v areálu sklárny na Oflendě vystaveny, poskládali za sebe do jednoho zástupu podél historických domů po obvodu pražského Staroměstského náměstí, nevešly by tam. Musely by obsadit ještě dalších asi dvacet metrů v některé z postranních ulic,“ dodal prezident agentury.

Sklárna Koulier agenturu zaujala tím, že se zde v jednom bodě protklo několik záležitostí najednou. Krása, tradice, řemeslná dovednost a snaha o záchranu umu a věhlasu českých sklářů. Výroba labutí začala po Velikonocích, jde o jednu z nejnáročnějších věcí, které čeští foukači umí. „Tělo skleněné ozdoby labutě se nejprve vyrobí ve formě. Následuje vytažení krku, hlavy a případně na závěr korunky. A to právě dělá na výrobě labutě to složité a nejtěžší. Je velice důležitý způsob nahřátí skla tak, aby se podařilo oddělit hlavu a tělo. Pouze vyfouknutí labutě bez malování trvá 3-4 minuty. Běžná ozdoba koule se přitom vyfoukne zhruba do dvou minut,“ popsala obchodní ředitelka značky Koulier Kateřina Šrámková.

Výrobu labutí nezvládne každý. Ti, kteří to dovedou, se dají právem považovat za mistry svého oboru. „Tím to celé ale nekončí. Některé naše labutě mají i korunku, a to je další fáze, protože ta se dělá úplně na závěr, kdy se musí nahřát hlava a skleněná tyčinka. Sklář musí následně správně fouknout a korunku natáhnout. Následuje stříbření labutí, smáčení a malování. Práce je to unikátní, krásná a skláře baví,“ dodala Šrámková.

Koulier až do 9. července celou nádheru představuje návštěvníkům festivalu, kteří uvidí nejen zmíněných 2022 labutí, ale podívají se i do výroby nebo navštíví tvořivé dílničky. Tam si každý může zkusit práci malířů ozdob a namalovat si vlastní ozdobu. Co se týče labutí, od každého dekoru byl vyroben přesně jeden tucet, který je určený k prodeji. Návštěvnici si tedy mohou zakoupit labutě přímo na místě. Pokud se konkrétní druh vyprodá, je možné ho objednat ještě pro letošní Vánoce.

V rámci festivalu odstartovalo hlasování o nejkrásnější labuť. Prostřednictvím návštěvnické ankety je vybráno 12 finalistek, ze kterých lidé z celé republiky vyberou vítězku prostřednictvím hlasování na sociálních sítích.