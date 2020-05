Zajímavá je socha fotbalisty v životní velikosti. Navrhovatel Jan Plavec svůj návrh odůvodnil tím, že turisté rádi jezdí do míst, která mají své „NEJ“.

„Takovouto věc v Heřmanově Městci máme, ale vůbec ji nepropagujeme a nevyužíváme. Je to skutečnost, že v Heřmanově Městci byla zřejmě poprvé v Čechách hrána kopaná. Hráli ji zaměstnanci knížete Kinského na malém náměstí již kolem roku 1875,“ uvedl Plavec.

Svůj návrh doplnil tím, že v Heřmanově Městci byl také zřejmě ušit první fotbalový míč v Čechách. „Tato fakta nemusí být stoprocentně historicky ověřena, kdyby se našel nějaký soupeř o prvenství, jen by to propagaci prospělo,“ dodal. Socha fotbalisty by měla být v životní velikosti a náklady na její realizaci dosahují 180 tisíc korun. Měla by stát u vstupu do parku Bažantnice.

Mezi dalšími návrhy je také minirozhledna. „Jen málokteré město velikosti našeho se může pochlubit tak jedinečným panoramatickým výhledem na Pardubický, Královéhradecký a část Libereckého kraje,“ vysvětlil autor nápadu Antonín Louda. Vyhlídková věž by se v případě realizace stavěla ve směru z Heřmanova Městce na Konopáč a rozpočet činí 80 tisíc korun.

Osvětlení i vířivka

Nasvícení zvonice u kostela Zvěstování Panny Marie v hodnotě 80 tisíc korun, pump-tracková dráha pro všechny za 365 tisíc, vířivka ve sportovní hale v ceně 490 tisíc a vylepšení veřejného osvětlení ke Konopáči za 180 tisíc korun, to vše je ve hře a sami občané mohou rozhodnout, kam peníze z městského rozpočtu budou směřovat.

Participativní rozpočet má i město Chrudim, jehož zastupitelé stanovili termín přijímání žádostí do 30. června. „Zatím jsou čtyři. Je mezi nimi například nová autobusová zastávka v přírodním stylu nedaleko přírodní rezervace Habrov. Ta stávající je nyní oblíbená mezi bezdomovci, což jsem poznal při dezinfekci města. Není na ni hezký pohled,“ řekl chrudimský starosta František Pilný.