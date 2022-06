Co rozhodne v Chrudimi, Luži, Bělé či ve Skutči komunální volby? Ptáme se lidí

/ANKETA/ Na sídlišti není kde zaparkovat. A ta doprava celkově… Vždyť jsou města na Chrudimsku kompletně ucpaná! A nejezdí autobusy. A chybějí zubaři. Chybí dostupné bydlení. A developeři neberou ohled na životní prostředí, radnice by tomu měly zabránit… Témata, která vás trápí. Co bude tím hlavním tématem zářijových komunálních voleb ve městech a obcích na Chrudimsku? Co tady rozhodne volby? Vyrazili jsme do zdejších měst a vesnic, abyste nám to řekli.