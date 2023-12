Co s vánočním stromečkem, až doslouží? Skuteč přistaví kontejner

Město Skuteč i letos připravuje lednový svoz vánočních stromků, které už budou mít dny své největší slávy za sebou. Lidé je budou moci odstrojené vhodit do přistaveného kontejneru.

Vánoční stromky rozhodně nepatří do popelnic. Lidé by je měli odnést do speciálního kontejneru, který město přistaví na konkrétní adresy. | Foto: Deník/Ludmila Korešová

Nádoba bude ve Skutči k dispozici na různých místech od 8. do 12. ledna 2024. Lidé budou moci stromky nosit v dané dny na tyto adresy: pondělí 8. 1. - sídliště, ulice Sládkova u č. p. 864 úterý 9. 1. - sídliště, ulice Družstevní u č. p. 905 středa 10. 1. - ulice ČSA u č. p. 112 čtvrtek 11. 1. - Žáčkův kopec, ulice Mírová u č. p. 805 pátek 12. 1. - u hřbitova, ulice Boženy Němcové u č. p. 931 Harmonogram pistavení kontejneru na vánoční stromky.Zdroj: Město Skuteč Kontejner bude přistaven vždy ráno v 8.00 a v 17.00 bude odvezen. "Prosíme občany, aby tento kontejner využívali výhradně na likvidaci vánočních stromů," uvedlo město na svých webových stránkách.

