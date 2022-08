Zdroj: DeníkA teď k postupu: buď si tlačenku uvaříme z celého kuřete doma, není to nic složitého, anebo kvůli úspoře času koupíme tlačenku v krámě. Já jsem zašla do jednoho s iniciálami PM a přečetla si složení. Fakt to není až tak zlé, jak jsem čekala. Drůbežího masa je tam padesát procent, přidávají k tomu kůžičky, nějaké to koření, zelenina. Půlkilovka bratru za padesátikorunu. Do košíku jsem přihodila plechovku červených fazolí ve slaném nálevu.

Tláča je na řezu pěkná, je vidět, že se vařily stehna i prsa, takže vytváří mozaiku. Nakrájela jsem ji na sousta a ještě přisolila a opepřila. Přidala jsem jedno velké rajče, bohužel jsem zapomněla na papriku, ale nevadí. Z fazolí jsem zcedila vodu a vsypala do mísy s masem. Patří tam ještě najemno nakrájená cibule, a to i svěží naťová, na zahradě jsem utrhla dva lístky libečku a mladé lístky mé oblíbené bršlice. Čím víc zeleného, tím lépe. Mám ráda ostrá jídla, takže feferonka tam patří taky, ale přiměřeně a nebo být nemusí. Zkusila jsem dnes přidat ředkvičky a zelené olivy, není to zlé.

Brrrr. Bršlice. Polévka z ní je ale výborná a navíc léčí. A je skoro zadarmo

A teď už jen promíchat a ochutit octem. Já zakápnu olivovým olejem, ale zvolte si jaký chcete. Jeden odvážlivec, který vyzkoušel můj recept, tam prý dal majonézu a jeho hosté se toho salátu mohli ujíst. Ale to už moc dietní asi nebude a popravdě nemám chuť tuto inovaci zkoušet.

Salát je nutné vychladit, nejlepší je ovšem druhý den. Napište mi, jak vám chutnalo, budu moc ráda.

A co si dáme příště? Mám pocit, že v poslední době se hodně zapomíná na obyčejnou pšeničnou krupici. Ta dětská se samozřejmě běžně používá, ale s tou hrubou si zejména mladé kuchařky moc nevědí rady. Zkusíme starodávný recept - praženou krupici, která se může podávat na slano i na sladko. Možná nám vyjde prostor na bramborové knedlíky s krupicí anebo na zavářku do vývaru, které moje mamka se smíchem říkala „prdla na koště“. Říkaly to prý moderátorky v rozhlase, ale já jsem recept nikde na internetu nenašla. Bude to zřejmě tím, že ona si moc ráda vymýšlela. Vzpomínám na ni s láskou.