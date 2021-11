Celkem 737 nových případů nákazy koronavirem zaznamenaly laboratoře o uplynulém víkendu. Ve srovnání s minulým týdnem je to o více než 250 případů více. Situace se zhoršuje také v nemocnicích. „Hospitalizovaných lidí s nákazou covid-19 máme k dnešnímu dni 172,“ uvedla mluvčí nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Na jednotkách intenzivní péče je podle ní 21 osob. Nejvyšší přírůstek za víkend má Pardubicko, kde během víkendu přibylo 337 nově nakažených. Naopak nejmenší nárůst zaznamenali hygienici na Chrudimsko, které za sobotu a neděli hlásí 103 pozitivních testů.

Hygienické stanice kvůli zhoršující se situaci nestíhají trasovat, v pondělí se proto sešel krizový štáb, který nyní hledá cestu, jak hygienám pomoci. „Nárůst počtu nakažených a zvyšující se záchyt prostřednictvím testů zvyšuje samozřejmě zatížení krajských hygieniků v rámci trasování. Proto probíhá debata s Policií ČR o možné výpomoci, kterou již poskytl finanční úřad tak, aby bylo trasování rychlejší a efektivnější,“ řekl hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje Martin Netolický.

Sílení epidemie se projevuje také v nemocnicích akutní péče, ruší se tak plánované zákroky. „Muselo již také dojít k dílčímu omezení elektivní péče,“ uvedl hejtman.

Podle náměstkyně Michaely Matouškové roste zájem o PCR testování a očkování.

„I nadále vyhodnocujeme kapacity našich očkovacích míst a snažíme se je navyšovat. Zároveň neustále doplňujeme podle zájmu trasy očkovacího kamionu, o který je v jednotlivých lokalitách velký zájem. Například do Pardubic se kamion vrátí na víkend 20. a 21. listopadu, a to do budovy Sokola Pardubice. Poté bude 23. listopadu v Přelouči a 24. listopadu na pardubickém vlakovém nádraží,“ vyjmenovala další plánované lokality Michaela Matoušková.

Rostoucí zájem ale zjišťují také další města, mezi nimi například Česká Třebová.

Týdenní incidence, tedy počet nových případů na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní, je v Pardubickém kraji 668 případů.

Situace zde však zdaleka není nejhorší. V Olomouckém kraji se počty pozitivních případů v přepočtu na sto tisíc obyvatel blíží hodnotě 1100. Přes 900 je to v Jihomoravském a přes 800 v Moravskoslezském či Zlínském kraji. Naopak relativně dobře je na tom Karlovarský kraj, kde incidenční číslo dosáhlo hodnoty 243. Podle současných pravidel tak zde jako v jediném kraji v republice neplatí povinné testování dětí ve školách. S tím by měly začít regiony, které překročí hranici 300 pozitivních případů na sto tisíc obyvatel za týden..