"Potok se valil naším domem. Mohl jsem jen čekat, než to opadne, a nebo fotit. Dokumentovat se ale musí," vzpomíná na krušné okamžiky heřmanoměstecký fotograf Jan Kočičák Kočí. Jeho černobílé snímky jsou vypovídajícím svědectvím toho, co dokáže rozvodnění jindy mírného Podolského potoka.

Tehdejším starostou města byl Josef Kozel. Na událost z roku 2020 vzpomíná takto: "V neděli 14.6. kolem 11. dopolední jsem ještě objížděl potoky a kontroloval čidla. O půl hodiny později přicházela první hlášení, že se zvedá voda. Ale v našem případě je to z 25 centimetrů na 30. Tedy nic, co by člověka vyděsilo. Ale pak se během osmi minut čidla náhle zvedla na 2,5 metru a přestávala měřit. Bylo to jako tsunami.“