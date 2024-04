Přibližně dvacet milionů korun má stát cyklostezka, která propojí Hlinsko s Jeníkovem. Povede podél silnice z Hlinska směrem na Jeníkov, ale nebude úplně kopírovat hranu silnice. Směrem z Jeníkova bude končit nad Cihelkou a cyklisté poté vyjedou na cestu, která vede kolem letního parketu. Už je připravena studie se základním trasováním, typem povrchu i dopravním napojením. Vyjádřila se už k ní Správa CHKO a také policie.

Je velkou výhodou, že pozemky nepatří soukromým vlastníkům, ale jsou v majetku města a obce. | Foto: Ilustrační foto: Pixabay

Pozemky pro budoucí cyklostezku jsou vyřešené. „Nejzásadnější je, že celá trasa cyklostezky povede po pozemcích Hlinska nebo Jeníkova. Z tohoto pohledu nemůže dojít k majetkové blokaci. Studie nám také přinesla velmi důležitý souhlas ze strany CHKO, který je pro realizaci investice potřeba. Jedním z dalších kroků, který nás nyní čeká, je vynětí lesa pro stavbu, což je administrativně náročnější úkol a ponese s sebou i nějaké další náklady," pokračoval starosta Krčil.

Trhová Kamenice bojuje za záchranu barokního kostela. Sbor Jeřabiny v akci

Náklady si rozdělí Hlinsko a Jeníkov rovným dílem.Starostové už se domluvili, že vyberou projektanta, aby měli na podzim hotový projekt a mohli požádat o dotaci. Na financování projekčních prací, které už by mohly být i součástí žádosti o dotaci a uznatelnými náklady, se budou Hlinsko a Jeníkov podílet půl na půl.

"To samé bude i v případě realizace samotného projektu, který se pohybuje v projekčních cenách kolem dvaceti milionů korun. U rozdělení financování vycházíme ze skutečnosti, že polovina cyklostezky bude na pozemcích Jeníkova a polovina na pozemcích Hlinska," doplnil Krčil.

Realizace cyklostezky je podmíněna získáním dotace. „Byl by velký úspěch, kdybychom dokázali cyklostezku dokončit do konce tohoto volebního období, tedy do roku 2026. Pro její realizaci chceme udělat maximum a uvidíme, jaké budou dotační podmínky, protože samozřejmě bez dotace by byla investice nereálná. Především pro Jeníkov by to byla velká zátěž rozpočtu," uzavřel hlinecký starosta.