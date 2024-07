V sobotu došlo na dálnici D35 na Pardubicku k nebezpečné události, 54letá řidička tam jela v protisměru. Žena měla velké štěstí, že nedošlo k žádné nehodě.

„V sobotu odpoledne přijali policisté z dálničního oddělení Městec oznámení o osobním autě jedoucím po dálnici D35 v protisměru. Vozidlo kolegové vypátrali, zastavili a čtyřiapadesátileté řidičce za přestupek uložili pokutu," popsal mluvčí policie Pardubického kraje Tomáš Dub.

Za první polovinu letošního roku evidují policisté v Pardubickém kraji celkem 18 oznámení o vozidlech, která měla jet v protisměru. „Za přestupek otáčení, couvání nebo jízdy v protisměru na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla hrozí řidiči v příkazním řízení pokuta od 4 500 do 5 500 korun a 6 bodů," uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.

| Video: Youtube

Policisté nabádají řidiče, aby se důsledně věnovali jízdě a sledovali dopravní značení. „Pokud i přesto najedete do protisměru, neprodleně zastavte na krajnici nebo v odstavném pruhu, na vozidle zapněte výstražná světla, oblečte si reflexní vestu a odejděte do bezpečného prostoru, nejlépe za svodidla. Následně zavolejte na linku 158 a vyčkejte do příjezdu policejní hlídky," radí policie.

Nikdy nepokračujte v jízdě v protisměru a neotáčejte se na dálnici ani silnici pro motorová vozidla.