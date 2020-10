Nové servisní středisko otevřela společnost DAKO-CZ na červnové akci pro zaměstnance. Akce se mohla uskutečnit po rozvolnění protipandemických opatření, jimiž DAKO-CZ díky přísným opatřením prošlo bez jediného nakaženého zaměstnance. „Servisní centrum vzniklo na místě bývalé prototypové dílny a významně navýší kapacitu firmy v poskytování servisních služeb zákazníkům. Je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a zaměří se opravy většiny typů brzdových systémů a komponentů. Oprava brzdových dílů bude ve většině případů probíhat výměnným způsobem, což přispěje ke značnému zkrácení doby oprav jak přímo v DAKO-CZ, tak u provozovatelů oprav,“ sdělil Lukáš Andrýsek, výkonný ředitel společnosti.

Rozšířená montážní hala umožnila firmě zefektivnit výrobu, a především navýšit její kapacitu. „Rozšíření výroby a projekt logistika nám pomohou zvládnout rostoucí poptávku po našich produktech. Železnice doposud zažívala boom, a to jak v osobní dálkové i příměstské dopravě, tak v nákladní dopravě. Díky této renesanci železniční dopravy jsme zakázkově naplnění a aktuálně sháníme několik desítek nových pracovníků jak do montáže, tak do servisního centra a k nim odpovídající počet technicko-hospodářských pracovníků,“ uvedla Dagmar Matúšová, generální ředitelka DAKO-CZ.