Lednové propouštění se týká sedmi desítek lidí. Společnost potvrdila odchod zaměstnanců, ale prý jen 20 z nich dostalo klasickou výpověď. „Většinou se tak jedná o běžnou fluktuaci a optimalizaci pracovní síly,“ popsal situaci ve firmě mluvčí Andrej Čírtek, který zároveň neskrývá to, že náklady v době zdražování jsou značné a je třeba hledat úspory.

"Jde o hromadné propouštění, to mi nikdo nevymluví. Samozřejmě, že to nikdo nečekal. Ani ti, kteří jsou před důchodem, těch je mi hodně líto. Bylo nám řečeno, že se možná budeme v dubnu nebo v srpnu moci vrátit do fabriky, ale po takovémto jednání zájem určitě mít nebudu," zdůraznil propuštěný pracovník.

Není to první ekonomický problém v okrese tento rok:

Na Úřadu práce v Třemošnici se aktuálně zaevidovalo šestnáct uchazečů o zaměstnání, jde o operátory výroby, pracovníky z expedice a technologie. Ředitelka Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Chrudimi Jana Bezdičková upozornila, že se nejedná o hromadné propouštění.

„Pracovní poměry zaměstnancům skončily standardním způsobem – jde o pracovní smlouvy na dobu určitou, ukončení pracovního poměru ve zkušební době anebo dohodou,“ řekla Deníku Jana Bezdičková.

Vlastníkem firmy s více než dvousetletou tradicí DAKO-CZ Třemošnice je silný průmyslově-technologický holding CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Jeho mluvčí Andrej Čírtek potvrdil, že se firma skutečně s některými pracovníky rozloučila.

„Z třemošnické DAKO-CZ nyní odcházejí pouze čtyři desítky kmenových zaměstnanců, zbytek případů se týká agenturních pracovníků," sdělil Čírtek. Co se týče odchodů kmenových zaměstnanců, tak výpověď ze strany zaměstnavatele dostalo 20 lidí. „Zbytek odchodů má jiné důvody, například výpověď ze strany zaměstnance, odchod ve zkušební době a podobně,“ vysvětlil Čírtek.

Společnost DAKO-CZ podle jeho slov v posledních letech prudce rostla a nabírala každoročně desítky nových zaměstnanců. Těch je i po nedávných odchodech celkem 586.

Prý se tak jedná o běžnou fluktuaci a optimalizaci pracovní síly. „I když se firmě DAKO-CZ daří, musí dbát na efektivitu a hlídat náklady, a to včetně personálních. V současné době má uzavřené kontrakty za 1,3 miliardy korun a i v nelehkých podmínkách daných inflací, cenami energií a geopolitickou situací má tento rok dobře nastartovaný," zdůraznil Andrej Čírtek.

Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla s 207letou tradicí. Firma s ročními tržbami okolo 82 milionů Euro, na kterých se ze 79% podílí zahraniční zakázky, sídlí v Třemošnici ve východních Čechách. Vlastníkem společnosti je skupina Czechoslovak Group českého podnikatele Michala Strnada.



DAKO-CZ dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní vagóny a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, soupravy metra i tramvaje. Kromě společností Stadler Rail Group, Tatravagónka Poprad, Siemens Mobility patří mezi významné odběratele produktů společnosti DAKO-CZ například též Škoda Group a.s. či České Dráhy. Kolejová vozidla s brzdovými systémy či komponenty DAKO jsou provozována nejen v Evropě, ale také například v Číně, Indii, Malajsii, Indonésii, Alžírsku a Saudské Arábii, kde spolupracuje se světovými výrobci kolejových vozidel a provozovateli kolejové dopravy. Společnost má vlastní vývoj, disponuje moderní zkušební laboratoří a konstrukčním pracovištěm. DAKO-CZ se kromě vývoje a výroby brzdových systémů a komponentů věnuje i jejich následnému servisu.

Podíl nezaměstnaných osob dosáhl v Pardubickém kraji ke konci prvního měsíce roku 2023 hodnoty 3,09 %, tj. nejvyšší hodnoty od konce března 2021.

„Co se týká situace na Třemošnicku, tak procento nezaměstnanosti se k 31. lednu letošního roku pohybuje okolo 3,5 %,“ uvedla ředitelka chrudimského úřadu práce Jana Bezdičková.

Na úřadu práce se prozatím přihlásilo šestnáct lidí. Nové zaměstnání mohou najít v Třemošnici a blízkém okolí.Zdroj: Dako.cz

Práci by si podle jejích slov mohli propuštění lidé najít hned v několika firmách. „V současné době poptává zaměstnance v tomto regionu zejména Kovolis Hedvikov pro provozovny v Třemošnici a Ronově nad Doubravou a Strojírny Prachovice v profesích obsluha CNC strojů, obsluha energetických zařízení, elektrikář, nástrojař, frézař, lisař, zámečník, kovoobráběč a horizontkář,“ doplnila Bezdičková.

Starosta Třemošnice Miroslav Bubeník na dotaz Deníku odpověděl, že o výpovědích ve firmě DAKO-CZ ví. „Ale nikdo mě oficiálně neinformoval,“ řekl.

Třemošnice už dlouhodobě usiluje o to, aby počet obyvatel města neklesl pod třítisícovou hranici. Pokud by bývalí zaměstnanci práci v místě bydliště nesehnali, mohli by se odstěhovat jinam. „To nepokládám za pravděpodobné," odmítl spekulaci starosta.