Dalimil by zíral: V Prosetíně píše kroniku obce robot. Ale neumí háčky

/VIDEO/ Podle zákona by měla každá obec vést kroniku, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech pro informaci i poučení budoucím generacím. Práce je to titěrná a odměna kronikáře mnohde nedosahuje ani tisícovky měsíčně. Lidem se do zapisování důležitých historických okamžiků nechce. O tom ví své starosta Prosetína na Chrudimsku Michal Vychroň, kterého už nebavilo shánět pečlivého kronikáře s krásným písmem a výtvarným talentem. A tak v Americe zakoupil robota, který pilně píše paměti a nevyžaduje plat. Podívejte se ve videu.

Robot zvládne nejen písmo, ale i perokresbu. | Video: Romana Netolická