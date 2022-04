Podle informací krajské policie je za zvýšeným počtem nehod především nedostatečná dálniční síť. To má za následek přetížení dopravních tepen v kraji. Situace by se měla zlepšit po dokončení celé dálnice D35.

„Pozitivní změny se řidiči dočkali 15. prosince loňského roku, kdy došlo k otevření úseku dálnice D35 o délce 12,6 kilometrů mezi Opatovicemi nad Labem a Časy. To vedlo ke zrychlení tranzitní dopravy z Čech na Moravu a jejímu přesunutí ze silnic nižších tříd,“ doplnila mluvčí krajské policie Andrea Muzikantová.

V tomto roce se budou postupně otevírat další úseky dálnice, což povede k prodloužení trasy o dalších 14,7 kilometrů. „Očekáváme pokles intenzity dopravy i nehodovosti na silnicích nižších tříd a především na silnici I/35, která nahrazuje dálnici D1 při cestě z Čech na Moravu a opačně,“ dodala Muzikantová.

Vývoj počtu nehod a následků v Pardubickém kraji od roku 2000Zdroj: ĆSÚ, Policie ČR

Obyvatelé kraje si většího nebezpečí na silnicích všímají. Řidiči podle nich často jezdí nezodpovědně, jsou nezkušení, nebo za volantem koukají do telefonu. „Podle mě je hlavní důvod většího počtu nehod, že lidi moc spěchají. Každý si říká já to stihnu, já to stihnu a pak to podle toho dopadá. A nejlepší jsou tací, kteří vás předjíždí i přes to, že v protisměru jede auto. Vy pak jen čekáte, zda to stihnou,“ podotkla řidička Nikol z Pardubic.

Podobné zkušenosti má i řidič Michal z Pardubic. „Je víc vozidel, víc nezkušených řidičů, všichni spěchají, roste bezohlednost a arogance řidičů. Hlavně v dnešní době je více silných aut a lidi z toho blbnou a spoléhají na to,“ popsal Michal.

Nejvíce rizikové jsou běžné silnice ve městě. „Často se setkáváme s představou, že nejnebezpečnější je jízda po dálnici. Naše data ale potvrzují, že mezi rizikové komunikace patří kvůli vysoké koncentraci dopravy ty ve městech, a to včetně parkovišť. Následují silnice druhých a nižších tříd,“ řekl mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek.

Z údajů policie vyplývá jedna pozitivní informace a to, že se postupně snižuje počet smrtelných nehod. V loňském roce na silnicích v kraji zemřelo 31 lidí, což je o polovinu méně než v roce 2012. Následující rok bylo obětí o 10 méně a postupně číslo klesalo, až do roku 2015, který byl za posledních 10 let v kraji nejtragičtější. Na silnicích tehdy zemřelo 68 lidí.

„Na počtu usmrcených osob se i nadále nejvíce podílí dopravní nehody, ke kterým dojde mimo obec a na silnicích prvních tříd, přičemž jejich nejčastější příčinou je nepřiměřená rychlost a nesprávný způsob jízdy,“ sdělila Muzikantová.

V ČÍSLECH:

Zajímavé je srovnání se situací před 20 lety, kdy nehod bylo dvakrát více než loni a byly také častěji smrtelné. V roce 2000 bylo na silnicích Pardubického kraje 8226 nehod, z čehož 67 bylo smrtelných. Výrazný pokles počtu nehod přišel až v roce 2009, kdy se od předchozího roku snížil počet nehod z 6813 na 3501. Vliv mohla mít zvyšující se bezpečnost aut i zlepšení silniční infrastruktury a výstavba dálnic.

Z údajů statistického úřadu vyplývá, že hlavní příčinou dopravních nehod v kraji byl v loňském roce nesprávný způsob jízdy. „Mezi další závažné příčiny lze uvést nepřiměřenou rychlost jízdy, nedání přednosti v jízdě a v neposlední řadě i nesprávné předjíždění,“ je uvedeno ve statistické zprávě.

Alkohol stál loni za dopravními nehodami v kraji v 211 případech. Nejvíce dopravních nehod bylo loni v okrese Pardubice (1 597) a Ústí nad Orlicí (1 126), za kterými následovaly okresy Chrudim (963) a Svitavy (679).

„Nejvíce osob zemřelo v důsledku dopravních nehod na území orlickoústeckého okresu, na který připadla také nejvyšší hmotná škoda způsobená v důsledku dopravních nehod,“ napsali statistici.