„Chodíme se synem do bazénu vcelku pravidelně, a tak doufám, že se ta lávka neuzavře úplně. To bychom museli chodit kolem kruháku u Tesca, a to je pořádná zacházka,“ řekla mladá maminka Kateřina Novotná, která se svou rodinou žije v jednom z panelákových bytů.

Město Chrudim nechává kontrolovat lávky a mosty každoročně a díky tomu včas zjišťuje, které závady hrozí. „Příští rok jsme měli opravovat silniční most v Malecké ulici, který má sníženou nosnost, a městské autobusy proto jezdí po jiné trase. Ale musíme dát přednost lávce V Průhonech, kde už to podle vyjádření statika nesnese odkladu,“ řekl uvolněný chrudimský radní Aleš Nunvář zodpovědný za městské investice.

Aby na lávce nebylo hodně lidí, průchod je zúžen na 75 centimetrů a mohou se po ní pohybovat jen dvě osoby. Dětský kočárek tam ale bez problémů projede.

Počet lidí hlídat nebudou

Může se lávka zbortit jako před pěti lety v pražské Tróji? Tehdy se tam zranili čtyři lidé, když spadli do ledové Vltavy. Aleš Nunvář ujišťuje, že není třeba se takového katastrofického scénáře obávat. „Kdyby to bylo až tak hrozné, lávku bychom okamžitě uzavřeli. Takhle dodržujeme to, co nám bylo řečeno statikem. Nyní je tam zúžený průchod, lávku ještě do konce tohoto měsíce zpevníme buď zespoda, nebo z vrchní části, o tom ještě není rozhodnuto,“ upřesnil radní.

Aby tento frekventovaný přechod hlídali strážníci a dohlíželi na dodržování počtu průchozích, je podle jeho slov zbytečné. „Věřím, že to budou lidé sami ve svém zájmu dodržovat,“ podotkl.

Lávka se musí celá rozebrat a postavit nová, totožná, jinou možnost statik nedoporučil.

Projektová dokumentace by měla být hotová do léta, rekonstrukce může začít zhruba o prázdninách. „Právě teď jsem podepsal zprávu na projekt, budeme se jí zabývat při pondělním zasedání rady města,“ potvrdil starosta Chrudimě František Pilný.

Nutnost opravy Chrudimáci chápou, ale stále upozorňují na to, že jim už skoro čtyři roky citelně chybí přemostění řeky na Jungmannově nábřeží naproti Úzké ulici. „Pro rok 2023 na výstavbu této lávky peníze nemáme vyčleněny. Nejprve se totiž musí vyřešit právní spor s firmou, která má přeložit kabely telekomunikačních sítí. Je po nás požadováno 500 tisíc korun za přeložku kabelu, ale to my odmítáme zaplatit, protože ten původní kabel tam byl instalován načerno. Budeme žádat o nové povolení stavby bez této podmínky,“ uzavřel chrudimský starosta Pilný.