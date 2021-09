Další rána covidu. Hospodám chybí personál. Číšníci i kuchaři odešli za lepším

Po nepříznivém roce se v létě do restaurací začali vracet zákazníci. Hosty zaplněné zahrádky ale ve spoustě podniků neměl kdo obsloužit. Napříč regiony chybí kvalifikovaný personál, který by restauracím pomohl se znovu postavit na nohy. Gastronomie trpěla nedostatkem pracovníků už před krizí, teď je to ještě horší. Lidé z branže odešli za větší jistotou.

Také servírky jsou nedostatkovým zbožím. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Gastronomie trpěla nedostatkem pracovníků už před krizí. Špatná pověst, neadekvátní platové ohodnocení i dlouhé směny se líbí čím dál tím menšímu počtu lidí. Koronavirová pandemie navíc celou situaci ještě mnohonásobně zhoršila. Kdo nedostal výpověď, musel se spokojit s výrazně nižší mzdou, než na kterou byl zvyklý. V gastronomii stále platí pravidlo, že mzda tvoří pouze část odměny každého zaměstnance. To, co lidi v restauracích drží, je spropitné. Problém s nedostatkem personálu řeší už několik měsíců například v hotelu Aplaus v Litomyšli. V hotelové restauraci chybí lidé, kteří by se o hosty starali, už od začátku roku. „Sháníme zaměstnance na pozici číšník/servírka, kuchař a recepční. Volných je tedy zhruba čtyři až pět míst,“ řekl za hotel Aplaus Robin Klička. Psali jsme: Restauracím chybí číšníci. Odešli za jistější prací Přečíst článek › Personální krize zasáhla i nově otevřenou restauraci v centru Pardubic. „Trvalo nám skoro dva a půl měsíce, než se nám podařilo doplnit personál na obsluhu tak, aby restaurace mohla plnohodnotně fungovat. Lidí, co tu práci chtějí dělat na plný úvazek, je v téhle době opravdu málo,“ uvedl za restauraci Archie’s grill&bar Michal Doležal. Lidé se do gastra nevrací Na celou situaci doplatila i restaurace U Dvou Kohoutků v Pardubicích. V minulých dnech se na jejich facebookové stránce objevilo oznámení o upravení otevírací doby, právě z důvodu nedostatku personálu. Podobný scénář se odehrál i v Horském resortu Dolní Morava, kde kvůli nedostatku personálu nemohli otevřít některé gastronomické provozy. Odliv lidí pracujících v gastronomii potvrzuje i průzkum společnosti Grason, která vznikla na jaře letošního roku za účelem pomoci restauracím najít chybějící personál. Podle dostupných dat se na plný úvazek po koronavirové pandemii rozhodla vrátit sotva polovina barmanů, výčepních a číšníků. Čtvrtina dotázaných pak uvedla, že se do gastro průmyslu nevrátí vůbec, ani formou brigády. „Lidi sháníme celoročně. Některá místa potřebujeme obsadit okamžitě, jiné poptáváme s ohledem na příchod zimní sezóny,“ řekl marketingový ředitel resortu Tomáš Drápal. Ani kuchařů není nazbyt. Od července hledá druhého zaměstnance na přípravu snídaní a pečení dortů a dezertů majitelka pardubické kavárny Simply Coffee Veronika Vomlelová. „Pokud nenajdu druhého člověka, hrozí, že nebudeme moct otevřít o nedělích, i když bychom moc rádi. Už teď jsme ale občas v situaci, kdy nemá kdo přijít do práce,“ popsala nelehkou situaci Vomlelová. Nejistota a dlouhé směny Mezi nejčastější důvody, proč z restaurací lidé odcházejí pracovat jinam, patří zejména nejistota a obavy z budoucího vývoje pandemie. „V dnešní době hledá každý jistotu práce a peněz, to v gastronomii momentálně není. Není vůbec jisté, jak to bude vypadat teď na podzim, proto se tam lidé s jakýmikoliv závazky vůči někomu jinému podle mě zatím příliš vracet nechtějí,“ vysvětlil Doležal. K dalším důvodům pak patří také neodpovídající platové podmínky nebo dlouhé směny. Mnoho zaměstnavatelů se tak snaží nalákat na různé bonusy. „Nabízíme různé náborové příspěvky, motivační prémie a u některých pozic i stravu nebo ubytování zdarma,“ uvedl Drápal. Jak ale dodala Vomlelová, spousta lidí hledá práci v jistějším prostředí, jako jsou například fabriky. „Možná je to tam tolik nebaví, ale ví, že mají své jisté a po osmi hodinách jdou domů. Tuhle jistotu v gastronomii nenajdou,“ uzavřela.