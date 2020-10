Drtivá většina škol na on-line výuku maximálně spoléhá a nic jiného jim ani kvůli současným omezením nezbývá. Problémy s on-line vyučováním řeší mnoho sociálně znevýhodněných rodin, jejichž rodiče na nákup vybavení nedosáhnou.

„Pojďme společně pomoci školám zpřístupnit online vzdělávání pro všechny. Šetřeme zdroje a využijme to, co bychom jinak za pár let vyhodili. Žádné dítě by nemělo stát stranou!“ apeluje na širokou veřejnost a firmy Vratislav Příhoda, předseda Oblastního spolku Českého červeného kříže Chrudim. „Darovat či zapůjčit lze nové či starší, ale funkční počítače a notebooky, modemy pro internetové připojení a datové simky.“ dodává.

V rodině s větším počtem školou povinných dětí, se děti musí dělit o jeden počítač, což snižuje kvalitu i komfort distanční výuky pro všechny zúčastněné. Rodiče, kteří nemají možnost zajistit dětem internetovou výuku, si chodí pro vytištěné pracovní listy do školy, ale jejich děti se díky nedostatečné komunikaci se školou dostávají do psychické nepohody. Především však velmi postrádají kontakt se spolužáky a kamarády.

Tvůrcem a správcem platformy darujnotebook.cz je Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov. Jednotlivé školy zde mají možnost se pomocí formuláře zaregistrovat s poptávkou na potřebné vybavení žáků pro distanční výuku. Dárce si následně vybere školu, kterou podpoří, kontaktuje ji a dohodne si fyzické předání daru či zápůjčky. Školou pověřená osoba počítače převezme a předá zákonnému zástupci žáka. Převzetí daru pak stvrdí na webových stránkách. „My nevybíráme konkrétního příjemce počítačů, to necháváme na školách, které nejlépe znají sociální podmínky svých žáků. Případný dárce, ať je to už firma či fyzickou osobu, má možnost si vybrat konkrétní školu, kterou podpoří.“ doplňuje Vratislav Příhoda.

Kromě toho, že je IT gramotnost pro dnešní generaci takřka klíčová, přináší poskytnutí tohoto vybavení i rovnější možnosti napříč žáky. V neposlední řadě lze dát nevyužívaným počítačům druhou šanci a tím zabránit nejen plýtvání primárních surovin, ale hlavně šetřit naši planetu.