„Je to zlomyslnost osudu, že několik dní po otevření dojde k takovému dopuštění. Pro nás, výzkumníky, je to výzva. V okamžiku, kdy si myslíme, jak jsme chytří a na všechno máme normy, živly učiní něco, co jsme nepředpokládali. Nezříkám se odpovědnosti, nejsem ale ani hysterický. Dostal jsem od větru do držky, ale jedno vím: rozhledna tu bude znovu stát. A bude stejně krásná,“ uvedl tehdy tvůrce rozhledny architekt Martin Rajniš.

Bouře uzavřela parky a hřbitovy, u nádraží v Chrudimi strom zničil dvě auta

Chrudimští se nenechali odradit, rozhodnutí postavit věž znovu padlo téměř okamžitě a 3. září 2009 byla rozhledna Bára II předána veřejnosti. Stavba zůstala vizuálně velice podobná, je o kousek nižší a přibylo výše zabezpečovacích prvků. Zásadním technologickým prvkem jsou ocelová lana, jejichž napětí je co půl hodiny regulováno tak, aby se přizpůsobilo změnám objemu dřevěné konstrukce v důsledku proměnlivé vlhkosti vzduchu.

Od té doby Bára II stojí a větrným smrštím spolehlivě odolává.