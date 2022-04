Ne všichni ale přesun uvítali. Majitel medlešické pražírny kávy World Coffee Jiří Ležovič, který provozuje obchod v chrudimské Štěpánkově ulici, je přesvědčen o tom, že by se podobné akce pro veřejnost neměly konat v jiných místech než v samém centru.

„Máme krásné náměstí, krásný kostel, krásnou historii. Ale je tu naprosto mrtvo, lidi přijíždějí do obchodních center na okraji města a na náměstí nikdo nepřijde. Podnikatelé bojují po lockdownu o přežití a v centru není nikdo. Pár trhů nebo jarmarků to nevytrhne, vedení města by se mělo víc zasadit o to, aby to tu žilo,“ poznamenal Ležovič.

Určité řešení vidí v pravidelném pořádání kulturních akcí na náměstí. „Vezměte si třeba loňský koncert Davida Kollera u příležitosti Loutkářské Chrudimi. Že se konal v letním kině, prostě nepochopím,“ dodal.

Přesun překvapil i mnohé návštěvníky. Třeba pětatřicetiletá Veronika z Hradce Králové objevila slavnost poté, co hledala veřejné záchodky. „Byla jsem v Chrudimi pracovně a chtěla jsem si jen prohlédnout náměstí. Nějaká paní mi poradila, kde najdu toalety, a když jsem zaslechla hudbu, šla jsem se podívat, odkud zní. A najednou jsem viděla kapelu na pódiu, stánky s krásným zbožím, výtvarné dílny. Pěkná akce, jen trochu zastrčená,“ řekla Veronika.

Starostovi města Františku Pilnému se nové dějiště Dne Země zamlouvá víc, než kdyby se slavnost konala na náměstí. „Myslím si, že zahrady jsou lepší variantou. Každopádně vytvoříme hodnoticí dotazník, ať se jeho prostřednictvím lidé vyjádří, jak to vidí oni. Možná to pak povede i k jinému konceptu,“ poznamenal Pilný.