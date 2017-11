Dění na náměstí sleduje kamera ve dne i v noci

Chrudim - Průchod pod chrudimskými hradbami zvaný Myší díra nevydržel opravený dlouho. Vyhlédl si jej sprejer a čistou bílou zeď nyní hyzdí jeho oduševněné sdělení světu: „If you are reading this, this res too late,“ tedy v překladu: „Pokud toto čtete, je příliš pozdě,“ a následuje podpis SDR.