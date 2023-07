/VIDEO AGRESIVNÍHO POTKANA/ Desítky kilogramů jedu položili technici firmy Ekosan do potkaních nor na území celého města. Jak ukázal monitoring, hlodavci se většinou zdržují v místech hustého osídlení, tedy v sídlištích, kde mají dostatek potravy. Na Šancích, Větrníku, U Stadionu a v menším množství i na Rozhledně jsou ve vyvrtaných děrách umístěny návnady označené výstražnými červenými cedulkami. Varují tak rodiče malých dětí, pejskaře a majitele domácích koček před nebezpečím otravy.

Riziko otravy je ale minimální. Červené kostičky totiž chutnají odporně hořce, ale očividně se líbí zvědavým kavkám, které je z otvorů v zemi vyhrabávají.

Je to tak - tito inteligentní krkavcovití ptáci v těchto dnech intenzivně "pracují" v sídlišti U Stadionu. "Sledují práci našich techniků a potom se přiletí podívat, co to pod zemí zahrabali," potvrdil Michal Zavadil ze společnosti EKOSAN servis s.r.o. "Když návnadu vytáhnou či vyhrabou, zábava pro ně končí a už bez zájmu ji nechají ležet na zemi. To však pochopitelně představuje nebezpečí pro jiné ptáky a další zvířata," dodal mluvčí chrudimské radnice Aleš Prokopec.

Pracovníci EKOSANu tak musí návnady sbírat a opět je zapustit do země. "Nemůžeme ale vědět o každé, budeme rádi, když nás budou lidé kontaktovat stejně jako v případě uhynulých potkanů. Uvítáme každou připomínku," dodal Michal Zavadil, kterého je možné kontaktovat na mailové adrese dezinfa@email.cz.

To, že by kavky nebo havrani návnadu pozřeli, není pravděpodobné. Ale může se stát, že v případě nálezu mrtvého potkaního těla začnou konzumovat jeho játra. Právě tam se totiž nachází největší nebezpečí v podobě koncentrovaného jedu, který se v těle postupně ukládá a vede k hlodavcově smrti. Právě proto, aby uhynulí hlodavci nelákali k hostině potulné kočky nebo psy s velkým apetitem, je třeba z území města intenzivně odklízet jejich těla.

"Za dlouhou dobu své praxe jsem nezažil, že by se otrávila kočka, ale stát se to samozřejmě může," připustil Michal Zavadil.

Jak ve facebookové diskuzi na oficiální stránce města Chrudim zaznělo, návnady mohou mít dopad na chráněného křečka polního. Lidé upozornili na to, že se už v blízkosti dvou sídlišť, a to na Větrníku a U Stadionu nedaleko skateparku, objevila mrtvolky tohoto chráněného živočicha. Radnice ústy mluvčího Prokopce zdůraznila, že křeček polní se v sídlišti U Stadionu nezdržuje už od roku 2019, může jít tedy o výjimku. Ale na Větrníku by mohl být problém větší.

"Máme tam potkany, myši, křečky, kuny, sovy, kočky, zajíce, minimum ježků, křepelky a stabilní populaci bažantů. Rozporuji způsob provedeni deratizace, kdy se nemyslí na ostatní živé tvory," zdůraznila chrudimská veterinářka Zuzana Mravíková. Oficiální odpovědi od města se nedočkala, zato debata dál pokračovala na téma přemnožených ptáků v chrudimských sídlištích. "Kéž by někdo dohlédl i na regulaci kavek, havranů a přemnožených strak. Dříve chodili myslivci a kladli návnady, dnes straky ničí kosí populaci a nikomu nevadí," zaznělo v diskuzi.

To, že návnadu na potkany pozře křeček polní, je možné. "Víme o něm, samozřejmě. Ale nejsme schopni rozlišit nory potkanů a křečků. Ostatně křeček polní patří na pole a nikoliv do města," poznamenal Michal Zavadil z Ekosanu.

Po zhruba osmi dnech od nastražení jedu by se měla postupně objevovat mrtvá těla potkanů. Návnady jsou v sídlištích, v kanalizaci, ale i v šachtách horkovodu, které poskytují hlodavcům teplo i v zimních měsících. Příští týden už bude jasné, které nory jsou aktivní a které nikoliv. "Technici budou postupně procházet všechny lokality. Druhou fázi deratizace města chystáme na listopad," dodal Michal Zavadil.

