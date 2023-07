/FOTO, VIDEO/ Beznaděj, strach a škaredé vzpomínky dodnes. Pruh vesnic nedaleko Chrudimi před 15 lety zasáhlo do té doby nejničivější tornádo v novodobé české historii. Například ve Smrkovém Týnci poničilo střechy velké části domů, v lesích si živel s obrovským hukotem pohrál se vzrostlými stromy jak se sirkami. Nevyvracel je, ulámal je ve třech metrech nad zemí. Kdykoliv meteorologové vydají výstrahu před bouřemi, v místních se i dnes, po tolika letech, probudí úzkost a strach.

„Byli jsme asi mezi pěti nejvíce postiženými domy. Nevěděl jsem kam se mám schovat, všechno se klepalo. Najednou jsem viděl vír, který šel támhle z té louky, pak tma, bílá tma jako když v zimě chumelilo. No a já jsem byla zrovna na noční v nemocnici v Chrudimi, najednou tma. Volala jsem hned domů a manžel mi to začal popisovat. Sousedce prolétl domem trám, nám to rozbilo střechu. Byla to hrůza. Pomohla nám hlavně obec, tím že nám dala bezúročnou půjčku 50 000 korun, v zaměstnání nám pomohli taky. Dnes nám stále ještě zbývá opravit štít, pomalu to musíme dávat do kupy,“ řekli manželé Ješátkovi ze Smrkového Týnce, který se nachází sedm kilometrů jihozápadně od Chrudimi.

„V tu chvíli jsem tam nebyl. Když jsem přijížděl domů, tak jsem musel projet tunelem stromů a větví, které už prořezali hasiči, všechny stromy byly polámané, na návsi bylo poházené pouliční osvětlení, sloupy el. napětí, zahradní nábytek, kusy plechů, prostě všechno. Nám to odfouklo střešní tašky a shodilo štítovou stěnu. Dům opravíte hned, ale ty stromy,“ řekl obyvatel pan Klouda ze Smrkového Týnce.

25. června 2008 v odpoledních hodinách a navečer přecházela přes střední Evropu výrazná studená fronta, kterou doprovázely na území České republiky a Rakouska silné konvektivní bouře. „Ve všech jmenovaných lokalitách hodnotíme předpokládané tornádo stupněm F2 původní odhad F3 vycházel z mylného předpokladu, že rozsáhlé polomy byly rovněž způsobeny tornádem. Silné bouře nad ČR 25. června 2008 V tomto případě se zdá být jisté, že alespoň část polomů byla způsobena microbursty,“ podle webu Tornáda.cz.

Obrovské emoce, ale i beznaděj zažívali lidé v těchto oblastech. Ani pár minut před tím neměli tušení, že se na ně řítí neuvěřitelná živelná pohroma, která jim poničí domy, úrodu, lesy či zamezí použití pitné vody a elektrické energie. Lidé ho mají hluboko v paměti dodnes, po 15 letech.

„Opravdu to bylo ošklivé, kluci chodili dokola a pořád říkali mami to je sen a já jsem jim říkala ne to je skutečnost. Jednomu pánovi to odneslo vůz ze dvora zhruba 500 metrů k lesu. Všichni, co nám šli pomoc, tak se museli prořezat. A dosud z toho mám takový stres,“ řekla obyvatelka Pohledu.

Devastující bouře se přišla nad okres ve středu 25. června 2008. V několik stovek metrů širokém a asi 15 kilometrů dlouhém pruhu vyústila v silné tornádo, které se prohnalo obcemi Smrkův Týnec, Deblov, Pohled a Vápenný Podol. V těchto vesnicích bylo klasifikováno stupněm F2, takže patřilo mezi nejničivější v Česku v moderní historii. Zanechalo za sebou doslova zkázu.

„Stromy ukroucené ve třech metrech, co se nepovalilo, tak se ukroutilo. Bylo to kroutící tornádo. Olšina byla v těch třech metrech celá ukroucená a zurážená. Vše jsme si sami uklidili. Ale jo, vzpomeneme si, to jsem měl tenkrát slzy v očích,“ řekl pan Bleha chatař z Deblova.

„Pamatuji si, že kolem osmé hodiny večer přišly hrozně zvláštní mraky a vlastně byly úplně černé a zdálky bylo slyšet hukot, který se přibližoval. Zavíral jsem okna a ten tlak byl tak silný, že jsem nemohl okna dovřít. Jako starosta si myslím, že jak se říká - čas všechno zahojí. Ale bohužel, když přijde jakákoliv větší bouřka nebo jsou výstrahy před nimi, tak věřím tomu, že v lidech to vzbuzuje strach a nastanou obavy z roku 2008,“ řekl obyvatel a nynější starosta Mladoňovic František Tuček.

Ani po patnácti letech se lidé ze zasažených oblastí necítí být úplně v klidu, když je vydaná výstraha před silnými bouřkami.

