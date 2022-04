I s odstupem času se dnes šedesátileté Janě z Chrudimska špatně vzpomíná na začátek osmdesátých let, kdy se svými dětmi balancovala na hranici chudoby. "Bývalý manžel mi neplatil alimenty a já jsem pracovala v textilce za pár korun. Synové byli v pubertě, stále by jedli, nešlo to utáhnout. A tak jsem často musela prosit ve školní jídelně, aby mi posečkali s platbou za obědy," popsala Jana.

Své zkušenosti s touto dobou má i bývalá ředitelka mateřské školky Iva. "Takových případů bylo víc. Pamatuji se třeba na dítě, jehož tatínek byl ve výkonu trestu a maminka byla ve finančních problémech. Museli jsme se tehdy domluvit na splátkovém kalendáři," vzpomněla na dobu před třiceti lety.

Učitelé si většinou vytipují děti, které nechodí na obědy, a pátrají, proč se tak děje. Pokud se ukáže, že příčinou je nouze rodiny, věci už zpravidla mají rychlý spád. Pomoc přináší operační program potravinové a materiální pomoci vyhlášený Ministerstvem práce a sociálních věcí. "Do projektu je zapojeno 61 škol a školských zařízení, z nich letos pět na základě průběžného čerpání zažádalo o dofinancování, jelikož jim přišlo více žádostí o podporu, než se původně předpokládalo. Uvedeny jsou tu například MŠ Chrast, ZŠ Luže, ZŠ Letohrad (U Dvora) nebo ZŠ a MŠ Vraclav," řekla mluvčí Pardubického kraje Denisa Píšová.

„Výhodou tohoto dotačního programu je, že cílí na děti již od tří let a týká se tedy také mateřských škol. Oproti tomu projekty obecně prospěšné společnosti Women for Women a nadačního fondu Drab Foundation se týkají dětí až od základních škol,“ řekl krajský radní zodpovědný za oblast školství Josef Kozel.

Potravinová pomoc je určena dětem a žákům ve věku od 3 do 15 let navštěvujícím mateřskou nebo základní školu, případně nižší stupeň víceletých gymnázií. „Naše škola je do projektu potravinové pomoci pro děti v nouzi zapojena již druhým rokem. Podpoření žáci tak mají zajištěný plnohodnotný oběd ve školní jídelně, který pro ně v rodinném prostředí často z různých příčin není prioritou. Žáci jsou za tuto příležitost rádi a tuto možnost hodnotíme velmi pozitivně,“ sdělil ředitel Základní školy Luže Vít Hospodka.

Podporu využívají i chrudimské základní a mateřské školy. "Když jsem začal starostovat, tak to moc nebylo využíváno. Navštívili mě tehdy z nadace Women for Women a společně jsme udělali strategii pro ředitele škol, aby to fungovalo, teď už to je rutina. A jen postřeh - někteří rodiče tvrdí, že nemají na zaplacení obědů 26 korun, ale dají dítěti k obědu do školy pytel nebo dva brambůrků," poznamenal chrudimský starosta František Pilný.