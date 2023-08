/FOTO, VIDEO/ Každoročně se na Salvátorskou pouť v Chrudimi snese z nebe sprška, ale aby lilo po celý den, to už se dlouhá léta nestalo. Už nyní je jasné, že vyhráli ti, kteří se přišli pobavit v pátek odpoledne. V sobotu centrem prošly jen desítky lidí s deštníky a v pláštěnkách. V jiných letech se chrudimským náměstím a Širokou ulicí nedá skrz tlačenici projít, letos tu je pusto, prázdno.

Salvátorská pouť v Chrudimi se tentokrát nevydařila kvůli dešti. | Video: Romana Netolická

"Pojďte se pobavit, kupte si žetony na krásnou jízdu," znělo zoufale z amplionu jedné z atrakcí. Uplakaně vypadali létající sloni a labutě, z kolotočů a dalších nezastřešených atrakcí tekla voda.

"Dcerka od rána žadonila, ať jdeme na pouť. Moc se na ni těšila stejně jako jiné děti. Navlékli jsme jí pláštěnku a holínky a vyrazili jsme, ale je to šílené. Lije a lije, už jsme s manželem promočení na kůži, naše ponožky se dají ždímat. Je to letos opravdu šílené a podle předpovědi má pršet i v neděli. Takže máme po pouti, zítra už nejdeme," řekla Lenka, maminka čtyřleté Rozárky, která mezitím v červené pláštěnce jezdila na kolotoči.

Atrakce, stánky, tři druhy močáků. Všechno na pouti bude, jen počasí asi pozlobí

Provozovatelé atrakcí a stánkaři utrpí obrovskou finanční ztrátu. Zatímco v předchozích letech chrudimským centrem prošly desetitisíce lidí, letos se dá počet návštěvníků odhadnout na stovky.

"Zůstaneme, ostatně máme zaplaceno místo do neděle, tak proč odjíždět? Lidí moc není, ale stálí zákazníci si nás najdou. My do Chrudimi jezdíme už po čtyři generace, ostatně tady mě při pouti maminka přivedla za svět, když na ni u stánku přišly bolesti. Ona prodávala cukrovinky dole v Široké ulici, tatínek na náměstí a dědeček nabízel cukrovou vatu. My máme všechno vlastní z naší výrobny, nic není ošizené, řídíme se tradicí. Uvidíme, jak v tom dešti obchod půjde, ale odradit se nenecháme," řekla Božena z Prahy, která pokládá chrudimskou a heřmanoměsteckou pouť za nejkrásnější v republice.